¡Bomba! Alan Cantero confirma contacto con Universitario: ¿dejará Alianza Lima?

Alianza Lima cerró una irregular campaña al acabar en el cuarto lugar de la Tabla Acumulada de la Liga1 Te Apuesto. Sin embargo, más de un jugador de su plantel destacó, como es el caso del futbolista argentino Alan Cantero.

En esa línea, Alan Cantero afirmó en una reciente entrevista que despertó el interés del archirrival de Alianza y tricampeón nacional: Universitario de Deportes.

"Cuando termino una competencia, trato de despejarme de todo. (Mi agente) Me comunicó que había tenido una comunicación con la gente de la 'U', pero solo eso, no te puedo decir más", señaló.

Eso sí, Cantero dejó en claro que su intención es continuar en Alianza Lima para el próximo año y que por ese motivo ya habló con su agente para que Godoy Cruz amplie el préstamo con el cuadro íntimo.

"Siempre he dejado eso a mi representante porque le tengo mucha confianza y ellos saben manejar ese tipo de arreglos. Ellos saben que quiero continuar acá y ya le dije a mis reseprentantes que les digan", agregó en conversación con el periodista José Varela.

Quiere a Alianza Lima

Cantero señaló que Alianza le comunicó su deseo de ampliar el vínculo para el 2026. "La gente del club me mostró ese interés que siga en el 2026 y para mí es muy importante porque saben el deseo que yo tengo. Ojalá se pueda llegar a un acuerdo y quedarme acá para pelear cosas importantes", comentó.

Finalmente, recordó que en su llegada su meta era ganar títulos con Alianza. "Desde que llegué vine con un objetivo y con una meta clara de tratar de lograr los campeonatos y ojalá que la pueda hacer", culminó.