Paolo Guerrero ya piensa en Universitario: "Ahora toca prepararnos para el Clásico"

Todo es felicidad en Alianza Lima previo al partido ante Universitario. Y es que los íntimos pasaron a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 a vencer 2-1 a la U. Católica de Ecuador en la ciudad de Quito.

Si bien es cierto que Alianza Lima tiene en mente la Sudamericana, tampoco deja de lado la liga peruana de primera división. Este domingo visita a Universitario en el Estadio Monumental por la séptima fecha del Torneo Clausura y Paolo Guerrero ya le apunta a la escuadra crema fuera de casa.

"Ha sido importante. Es un gran paso el objetivo de pasar a cuartos de final. Ahora toca prepararnos para el Clásico", dijo el delantero de Alianza en declaraciones que recoge Ovación.

Esta es la segunda temporada de Paolo Guerrero en Alianza. | Fuente: Club Alianza Lima

Se viene el Universitario ante Alianza Lima en el Monumental

Hay que tener en cuenta que este nuevo Clásico será el segundo que se jugará en la actual temporada de la Liga1.

En lo que tiene que ver con el Apertura, tantos íntimos como merengues igualaron a uno en el Alejandro Villanueva. Los goles llegaron gracias a Kevin Quevedo y José Rivera en el primer y segundo tiempo, respectivamente.

Además, en la previa y tras la exclusión de Binacional en el Clausura por parte de una resolución de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Universitario marcha en la cima de la tabla de posiciones con 14 puntos.

Del otro lado de la esquina, la tienda de Alianza Lima cuenta con tres unidades menos que los dirigidos por el director técnico uruguayo Jorge Fossati.

Programación de la fecha 7 del Torneo Clausura 2025

Viernes 22 de agosto

1:00 p.m. - Ayacucho vs Binacional (Estadio Las Américas - Ayacucho)

3:15 p.m. - Juan Pablo II vs Cusco FC (Complejo Deportivo Juan Pablo II - Chongoyape)





Sábado 23 de agosto

11:00 a.m. - Sporting Cristal vs UTC (Estadio Alberto Gallardo - Lima)

1:15 p.m. - Los Chankas vs Sport Boys (Estadio Los Chankas - Andahuaylas)

3:30 p.m. - Comerciantes Unidos vs Alianza Universidad (Estadio Juan Maldonado - Cutervo)

6:00 p.m. - Deportivo Garcilaso vs Sport Huancayo (Estadio Inca Garcilaso de la Vega - Cusco)





Domingo 24 de agosto

1:00 p.m. - ADT vs Melgar (Estadio Unión Tarma)

3:15 p.m. Cienciano vs. Atlético Grau (Estadio Inca Garcilaso de la Vega - Cusco)

5:30 p.m. Universitario vs Alianza Lima (Estadio Monumental - Lima)



