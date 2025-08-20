Alianza Lima y la millonaria cifra que ha ganado en el 2025 tras clasificar a cuartos de la Copa Sudamericana

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 este miércoles tras derrotar 2-1 a Universidad Católica de Ecuador en la altura de Quito. A pesar que comenzó la contienda perdiendo, el conjunto blanquiazul logró dar vuelta al resultado para seguir con su expedición internacional en esta temporada.

Tras el tanto de Longoño, los dirigidos por Néstor Gorosito reaccionaron a través de Eryc Castillo y un golazo de Kevin Quevedo, que sellaron de esa manera la clasificación a la ronda de cuartos de final y el primer triunfo aliancista en territorio ecuatoriano.

Con una nueva ronda superada, el club de La Victoria mantiene la ilusión en la Copa Sudamericana y además logró embolsarse 700 mil dólares como premio.

El millonario 2025 de Alianza Lima

Alianza Lima inició el curso internacional con la fase preliminar de la Copa Libertadores. Ahí eliminaron a Nacional de Paraguay, a Boca Juniors y a Deportes Iquique, sumando un premio de 1.5 millones de dólares.

La clasificación a la Fase de Grupos le permitió tener 3 millones de dólares más. A ello se añade que Conmebol brinda la bonificación de 330 mil dólares por cada victoria en esa instancia, algo que sumaron los blanquiazules al vencer a Talleres de Córdoba en Matute.

Alianza Lima quedó tercero en su grupo y accedió a los play-offs de la Copa Sudamericana, con lo que se embolsó 500 mil dólares. En esa ronda enfrentó a Gremio de Brasil y al eliminarlo para pasar a octavos sumó 600 mil dólares.

Tras derrotar a Universidad Católica e instalarse en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, a nivel de las competiciones Conmebol en la temporada 2025 el club Alianza Lima ha sumado 6 millones 630 mil dólares.

En la próxima instancia jugará contra Independiente o Universidad de Chile. En caso que los íntimos lleguen a la semifinal del torneo, sumarían 800 mil dólares extras.

Alianza Lima y dinero ganado por su participación internacional en 2025

Fase 1 de Copa Libertadores: 400 mil dólares

Fase 2 de Copa Libertadores: 500 mil dólares

Fase 3 de Copa Libertadores: 600 mil dólares

Fase de Grupos Copa Libertadores: 3 millones de dólares Mérito deportivo (ganó 1 partido en CL): 330 mil dólares

Clasificación a play-offs octavos de Copa Sudamericana: 500 mil dólares

Clasificación a octavos de final de Copa Sudamericana: 600 mil dólares

Clasificación a cuartos de final de Copa Sudamericana: 700 mil dólares

TOTAL ACUMULADO: 6 MILLONES 630 MIL DÓLARES