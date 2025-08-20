Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Miércoles 20 de agosto | (San Bernardo) - "¿Es que no tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno?"
EP 1053 • 12:19
Informes RPP
Informes RPP
De promesa a producción: el largo viaje de un proyecto minero en el Perú
EP 1321 • 04:17
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP208 | INFORMES | Trece congresistas habrían vulnerado la neutralidad, según informes de Fiscalización
EP 208 • 07:12

Alianza Lima y la millonaria cifra que ha ganado en el 2025 tras clasificar a cuartos de la Copa Sudamericana

Alianza Lima eliminó a Universidad Católica (E) por un global de 4-1 en la Copa Sudamericana
Alianza Lima eliminó a Universidad Católica (E) por un global de 4-1 en la Copa Sudamericana | Fuente: EFE
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Alianza Lima ya está entre los 8 mejores equipos de la Copa Sudamericana y alcanzará los 18 partidos a nivel internacional en la actual temporada.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Lima clasificó a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 este miércoles tras derrotar 2-1 a Universidad Católica de Ecuador en la altura de Quito. A pesar que comenzó la contienda perdiendo, el conjunto blanquiazul logró dar vuelta al resultado para seguir con su expedición internacional en esta temporada.

Tras el tanto de Longoño, los dirigidos por Néstor Gorosito reaccionaron a través de Eryc Castillo y un golazo de Kevin Quevedo, que sellaron de esa manera la clasificación a la ronda de cuartos de final y el primer triunfo aliancista en territorio ecuatoriano.

Con una nueva ronda superada, el club de La Victoria mantiene la ilusión en la Copa Sudamericana y además logró embolsarse 700 mil dólares como premio.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

El millonario 2025 de Alianza Lima

Alianza Lima inició el curso internacional con la fase preliminar de la Copa Libertadores. Ahí eliminaron a Nacional de Paraguay, a Boca Juniors y a Deportes Iquique, sumando un premio de 1.5 millones de dólares.

La clasificación a la Fase de Grupos le permitió tener 3 millones de dólares más. A ello se añade que Conmebol brinda la bonificación de 330 mil dólares por cada victoria en esa instancia, algo que sumaron los blanquiazules al vencer a Talleres de Córdoba en Matute.

Alianza Lima quedó tercero en su grupo y accedió a los play-offs de la Copa Sudamericana, con lo que se embolsó 500 mil dólares. En esa ronda enfrentó a Gremio de Brasil y al eliminarlo para pasar a octavos sumó 600 mil dólares.

Tras derrotar a Universidad Católica e instalarse en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, a nivel de las competiciones Conmebol en la temporada 2025 el club Alianza Lima ha sumado 6 millones 630 mil dólares.

En la próxima instancia jugará contra Independiente o Universidad de Chile. En caso que los íntimos lleguen a la semifinal del torneo, sumarían 800 mil dólares extras.

Participa

Alianza Lima y dinero ganado por su participación internacional en 2025

  • Fase 1 de Copa Libertadores: 400 mil dólares
  • Fase 2 de Copa Libertadores: 500 mil dólares
  • Fase 3 de Copa Libertadores: 600 mil dólares
  • Fase de Grupos Copa Libertadores: 3 millones de dólares
    • Mérito deportivo (ganó 1 partido en CL): 330 mil dólares
  • Clasificación a play-offs octavos de Copa Sudamericana: 500 mil dólares
  • Clasificación a octavos de final de Copa Sudamericana: 600 mil dólares
  • Clasificación a cuartos de final de Copa Sudamericana: 700 mil dólares

TOTAL ACUMULADO: 6 MILLONES 630 MIL DÓLARES

Video recomendado

Calculadora Copa Sudamericana

¿Qué necesitan UCV y Garcilaso para pasar a la siguiente fase? Ingresa tu pronóstico y mira la tabla en tiempo real.

¡Juega ahora!
Tags
Alianza Lima Copa Sudamericana Conmebol Universidad Católica de Ecuador

Más sobre Copa Sudamericana

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA