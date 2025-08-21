El caso Independiente y U. de Chile: ¿cuánto demoró y qué resolvió Conmebol en el último antecedente similar?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Noche para el olvido. El último miércoles, Independiente recibió a la U. de Chile en la ciudad de Avellaneda en el marco de la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Sin embargo, más se habla de lo que pasó fuera de la cancha. Y es que en el Estadio Libertadores de América, ubicado en tierras argentinas, hinchas tanto de Independiente como de la U. de Chile protagonizaron hechos violentos, por lo que el partido tuvo que ser cancelado.

Es por ello que ahora está en vilo las sanciones para Independiente y el 'Romántico viajero' debido a la actitud de sus hinchas, además de la expectativa si ambos clubes seguirán en carrera de lo que resta de la Sudamericana.

Antecente previo al Independiente vs. U de Chile

El abril de este año se dieron hechos similares en el cotejo entre Colo Colo y Fortaleza en la ciudad de Santiago, aunque por la Copa Libertadores.

Sucede que hinchas del 'Cacique' protagonizaron incidentes con la Policía local al exterior del Estadio Monumental David Arellano. Lamentablemente, el saldo fue de dos fallecidos, ambos simpatizantes del elenco chileno.

Las imágenes dieron la vuelta al mundo. Por ejemplo, hinchas de Colo Colo tuvieron que avisar a los mismos jugadores -entre ellos Arturo Vidal- sobre los desmanes. Por lo mismo, el partido fue suspendido y, posteriormente, cancelado. Así como sucedió con el Independiente ante U. de Chile.

Los hechos se dieron el 10 de abril y recién 20 días después, el 30 del mismo mes, Conmebol tomó una drástica sanción. "Determinar el resultado del partido con un marcador de 0-3 a favor de Fortaleza, de conformidad al Artículo 24.2 del Código Disciplinario", dictaminó en un primer momento.

Además, el máximo ente del fútbol sudamericano decidió que Colo Colo juegue a puertas cerradas sus próximos cinco partidos en competencias de Conmebol y el pago de 80 mil dólares de multa económica.

Se reportaron más de 90 detenidos por la violencia en Avellaneda. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Juan Ignacio Roncoroni

¿Cuál fue el pronunciamiento de Conmebol tras el Independiente contra U. de Chile?

"En relación con los acontecimientos ocurridos anoche durante el encuentro entre el Club Atlético Independiente y la Universidad de Chile, por los Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana 2025, la Confederación expresa su repudio y condena enérgicamente los actos de violencia registrados dentro y fuera del estadio

La CONMEBOL se encuentra en contacto permanente con las autoridades de seguridad y monitorea de cerca la situación de las personas afectadas. Asimismo, la Institución actuará con la mayor firmeza, de acuerdo con el reglamento de la Comisión Disciplinaria

"En el marco de la suspensión y posterior cancelación del partido, la Confederación se encuentra recopilando datos y procesando información, los cuales están siendo remitidos a la Unidad Disciplinaria para la aplicación de las sanciones correspondientes", indicaron.

Lo que sigue en el caso de Independiente y U. de Chile

RPP pudo conocer que Conmebol solicitará los descargos, de manera legal, tanto a Independiente como a la tienda de la U. de Chile.

Luego de ello, la Comisión Disciplinaria de Conmebol decidirá cuál será el futuro de ambos elencos. Hay que tener en cuenta que el ganador de esta eliminatoria jugará contra Alianza Lima en los cuartos de final, programados para el mes de septiembre.