Renzo Garcés tras ser acusado de insultar a árbitro en el clásico: "La verdad siempre será mejor que la mentira"

El defensa de Alianza Lima, Renzo Garcés, aparece en el informe arbitral de Jordi Espinoza del clásico del futbol peruano disputado ante Universitario de Deportes. Se asegura que habría lanzado insultos contra la terna arbitral.

Ante las acusaciones, Garcés se pronunció en su cuenta de Instagram y publicó una cita bíblica en medio de la concentración de la Selección Peruana, que jugará ante Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas.

"El señor aborrece a los de labios mentirosos, pero se complace en lo que actúan con lealtad", dice la primera parte del mensaje del defensa de 29 años que fue expulsado ante la 'U'.

"La verdad siempre será mejor que la mentira", agregó Garcés, que podría ser sancionado.

Alianza defiende a Renzo Garcés

Hay que indicar, que Alianza Lima presentó sus descargos ante la Comisión Disciplinaria para impugnar el informe contra Renzo Garcés.

"Renzo representa nuestros valores y es un ejemplo de profesionalismo", escribió Franco Navarro Mandayo, gerente de Alianza, en su cuenta de X (antes Twitter).

¿Qué dice el informe sobre Renzo Garcés?

Rodrigo Ureña, volante de Universitario, no es el único que aparece en el informe arbitral debido, que Renzo Garcés de Alianza Lima también es señalado por propinar insultos en el choque del clásico válido por la fecha 7 del Torneo Clausura.

Sobre el defensa blanquiazul, se sostuvo que "el señor Renzo Garcés, número 6 del club de Alianza Lima, luego de ser expulsado me insultó diciendo 'eres un vendido de mie..., localista de mie...', para luego retirarse del terreno de juego".

Ambos casos mantienen la atención de las hinchadas de Alianza y Universitario por posibles sanciones de sus jugadores.