Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Martes 2 de agosto | "¿Qué tiene su palabra? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen"
EP 1066 • 12:00
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP212 | INFORMES | Tres alianzas electorales competirán en las elecciones
EP 212 • 03:49
Informes RPP
Informes RPP
Crisis en ANIN: Proyectos detenidos, empleos perdidos y regiones en alerta
EP 1323 • 04:25

Renzo Garcés tras ser acusado de insultar a árbitro en el clásico: "La verdad siempre será mejor que la mentira"

Renzo Garcés también usó la cinta de capitán de Alianza.
Renzo Garcés también usó la cinta de capitán de Alianza. | Fuente: Instagram Renzo Garcés
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

El defensa de Alianza Lima rompió su silencio respecto al informe arbitral del clásico del fútbol peruano.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El defensa de Alianza Lima, Renzo Garcés, aparece en el informe arbitral de Jordi Espinoza del clásico del futbol peruano disputado ante Universitario de Deportes. Se asegura que habría lanzado insultos contra la terna arbitral.

Ante las acusaciones, Garcés se pronunció en su cuenta de Instagram y publicó una cita bíblica en medio de la concentración de la Selección Peruana, que jugará ante Uruguay por las Eliminatorias Sudamericanas.

"El señor aborrece a los de labios mentirosos, pero se complace en lo que actúan con lealtad", dice la primera parte del mensaje del defensa de 29 años que fue expulsado ante la 'U'.

"La verdad siempre será mejor que la mentira", agregó Garcés, que podría ser sancionado.

Alianza defiende a Renzo Garcés

Hay que indicar, que Alianza Lima presentó sus descargos ante la Comisión Disciplinaria para impugnar el informe contra Renzo Garcés.

"Renzo representa nuestros valores y es un ejemplo de profesionalismo", escribió Franco Navarro Mandayo, gerente de Alianza, en su cuenta de X (antes Twitter).

¿Qué dice el informe sobre Renzo Garcés?

Rodrigo Ureña, volante de Universitario, no es el único que aparece en el informe arbitral debido, que Renzo Garcés de Alianza Lima también es señalado por propinar insultos en el choque del clásico válido por la fecha 7 del Torneo Clausura.

Sobre el defensa blanquiazul, se sostuvo que "el señor Renzo Garcés, número 6 del club de Alianza Lima, luego de ser expulsado me insultó diciendo 'eres un vendido de mie..., localista de mie...', para luego retirarse del terreno de juego".

Ambos casos mantienen la atención de las hinchadas de Alianza y Universitario por posibles sanciones de sus jugadores.

Te recomendamos

Video recomendado

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!
Tags
Alianza Lima Renzo Garcés Liga1 Fútbol Peruano

Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA