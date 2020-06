Alianza Lima financiará las pruebas moleculares de COVID-19 para su plantel | Fuente: Andina

Cambia de día. Alianza Lima suspendió las pruebas de descarte de COVID-19 a los que se iba a someter su plantel este miércoles de cara al inicio a los entrenamientos para el regreso de la Liga 1.

Según detalló la institución, las evaluaciones fueron aplazadas para el jueves 25 de junio y tendrán lugar en las instalaciones del complejor Esther Grande de Bentín, sede de los trabajos de los blanquiazules.

RPP Noticias pudo conocer que el cambio de fecha se debe a que se presentaron inconvenientes con la acreditación del laborario encargado para las pruebas médicas, por lo que se optó por cambiar de entidad para que lleve adelante las evaluaciones. Son en total 55 los test adquiridos por Alianza Lima, sumando a su plantel y personal administrativo.

Los directiva íntima decidió correr por cuenta propia con los gastos de exámenes moleculares para su equipo, al no estar de acuerdo con puntos planteados por la Federación Peruana de Fútbol, como el no no aceptar las posibles modificaciones en el Manual Técnico de Derechos Comerciales y Marketing. Para no perder más tiempo, ya que el campeonato tiene previsto su inicio desde el próximo 31 de julio, Alianza opta por cubrir sus propios gastos.

En la Liga 1, Alianza Lima se posiciona en la decimotercera casilla tras seis fechas del Torneo Apertura.