Sebastián Rodríguez reveló indicación de DT de Alianza Lima: "Que haga jugar al equipo desde mi posición"

Alianza Lima no pudo ante Universidad Católica en la Tarde Blanquiazul, que se realizó en Trujillo. El cuadro dirigido por el colombiano Alejandro Restrepo no repitió su buen rendimiento ante Once Caldas e igualó 0-0 a pocos días de su estreno en la Liga 1 2024. En este compromiso debutó el uruguayo Sebastián Rodríguez.

El exjugador de Peñarol de Uruguay ingresó pasado la mitad del segundo tiempo. Tras el compromiso indicó que poco a poco llegará a conocer a todos sus compañeros en cancha.

"Me sentí muy bien, el partido pasado no pude jugarlo, pues tenía poco tiempo con el equipo y me tenía que poner a la par, pero hoy entré y estoy conociendo a los jugadores", manifestó Rodríguez para Zapping Sports.

"Estoy integrando un grupo muy sano con muchas ganas de competir y eso hace que el equipo juegue de gran forma", agregó.

Indicaciones de Alejandro Restrepo

Rodríguez, de 31 años, sostuvo que Alianza Lima versión 2024 tendrá poco a poco el sello del DT Restrepo, que llegó en reemplazo de Mauricio Larriera.

"El profesor me pide que juegue con confianza y que haga jugar al equipo desde mi posición. Nos estamos acercando a la idea sobre todo en el tema de la intensidad que es lo que desea el cuerpo técnico para el equipo", finalizó.

Alianza Lima debutará en la Liga 1 cuando reciba a César Vallejo en el Estadio Nacional. La cita será el domingo 28 de enero a partir de las 8 de la noche (hora peruana).

