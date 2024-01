Kevin Serna: "La Noche Blanquiazul va a estar siempre en mi corazón"

Alianza Lima derrotó 2-0 a Once Caldas en la Noche Blanquiazul desarrollado el lunes pasado en el Estadio Nacional. Hernán Barcos anotó un doblete para el festejo de sus hinchas, pero Kevin Serna también se llevó los aplausos gracias a su buen rendimiento.

El exjugador de ADT de Tarma jugó desde el arranque en el compromiso. Y en varios pasajes del encuentro fue una pesadilla para la defensa visitante, aunque su jugada más destacada originó el penal que acabó en el segundo tanto de Barcos.

"La ‘Noche Blanquiazul’ fue una cosa que va a estar siempre en mi corazón por todo lo que me hicieron sentir. Fue un espectáculo desde el inicio hasta el fin", sostuvo en entrevista con la Liga 1.

En otro momento, Serna indicó que logró adaptarse rápidamente a la interna de Alianza Lima gracias al apoyo de sus compañeros, especialmente de Hernán Barcos, Ángelo Campos y Gabriel Costa.

“Estoy muy contento en Alianza Lima, porque desde el primer día que llegue me sentí muy bien. Me recibieron muy bien los compañeros como Hernán Barcos, Ángelo Campos, ‘Gabi’ Costa, cuando llegué se comportaron muy bien y me hicieron sentir en casa”, puntualizó.

Kevin Serna nacionalizado

Kevin Serna nació hace 26 años en Colombia y consiguió su nacionalización en las últimas horas. Al respecto, no descartó jugar en un momento por la Selección Peruana.

“Siempre lo he dicho con mucho respeto a los colegas y todos los que son de Perú, si me dan la oportunidad de representarlos y hacer las cosas. La verdad me siento muy bien. Me siento identificado como uno más”, señaló Serna que fue uno de los mejores jugadores de la Liga 1 2023.

Contrataciones en Alianza Lima para el 2024:

Alejandro Restrepo : entrenador

: entrenador Renzo Garcés : defensa

: defensa Kevin Serna : delantero

: delantero Catriel Cabellos : volante

: volante Adrián Arregui: volante

volante Jiovany Ramos : defensa

: defensa Juan Pablo Freytes: defensa

defensa Jhamir D'Arrigo: delantero

delantero Marco Huamán: defensa

defensa Cecilio Waterman: delantero

