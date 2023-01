Sebastien Pineau extendió su contrato con Alianza Lima hasta el 2024 | Fuente: Alianza Lima

Pese a sus pocos partidos en la Primera División de Perú, Sebastien Pineau tendrá la oportunidad de emigrar. RPP Noticias pudo confirmar que Alianza Lima, club dueño del pase del centrodelantero, llegó a un acuerdo con Austin FC, de la MLS, para vender al jugador.

Días atrás, el atacante renovó hasta fines de 2024 con Alianza Lima. Sin embargo, no podrá afianzarse en el equipo profesional, pues el contrato de la institución estadounidense con el futbolista es precisamente por dos años y, en aproximadamente 10 días, se llevará a cabo el viaje del futbolista rumbo al país norteamericano.

Si bien la institución blanquiazul se quedará con un porcentaje del pase de Sebastien Pineau, aún no se ha definido con exactitud el detalle y se espera, en las próxmas horas, ultimar el asunto. Eso sí, la partida del delantero es un hecho.

Sebastien Pineau, centrodelantero, jugó el Sudamericano Sub 20 con Perú. | Fuente: Selección Peruana

Sebastien Pineau rumbo a la MLS

El delantero, quien tiene padre francés y madre peruana, nació en Chile, pero se mudó a Perú a los cuatro años. A los 12, empezó a integrar las canteras de Alianza Lima. En 2021, se fue cedido a préstamo a la Universidad César Vallejo, club con el que disputó siete partidos en la Liga1 Betsson. Con la escuadra íntima, en 2022, ingresó en los descuentos del partido ante Cienciano, en Cusco, por Jairo Concha.

Sebastien Pineau fue recientemente parte de la Selección Peruana Sub 20 que disputó el Sudamericano de la categoría en Colombia. Lamentablemente para los intereses nacionales, la blanquirroja no sumó puntos y apenas anotó un gol. El atacante íntimo, quien está próximo a emigrar, fue titular en dos de los cuatro partidos que jugó. No pudo marcar.

Austin FC, destino de Pineau

Austin FC, elenco de Texas, fue fundado en 2018 y desde el 2021 compite en la Major League Soccer. En la temporada anterior se ubicó en la cuarta casilla durante la temporada regular.

Bajo la dirección técnica del estadounidense Josh Wolff, llegó a la final de la Conferencia Oeste, donde perdió frente a Los Angeles FC. Clasificó a la Liga de Campeones de la Concacaf 2023 y entre sus filas aparece el argentino Sebastian Driussi.





