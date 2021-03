Alianza Atlético fue el campeón de la Liga 2 2020 | Fuente: Facebook

El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) resolvió este miércoles estimar el recurso de apelación presentado por Alianza Lima contra la Resolución del Tribunal de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol y se sancionó al club Carlos Stein con la deducción de 2 puntos en la Tabla Acumulada de la Liga 1 2020.

De esta manera, Carlos Stein -que concluyó con 27 unidades- pasa a tener 25, con lo baja al penúltimo lugar. Por su parte, Alianza Lima -que registró 26 puntos- sube una casilla en la clasificación (17°) y sale de la zona de descenso.

Los tres involucrados, Alianza Lima, Carlos Stein y la FPF ya se manifestaron al respecto. En el caso de los clubes, aceptan el fallo del TAS y argumentan cada uno que merecen ser parte de la Liga 1 Betsson. En tanto, si bien en Videna señalaron respetar el laudo, su pronunciamiento respecto al campeonato no ofreció detalles concretos hasta el momento.

Esta situación, mientras tanto, involucra a otros clubes. RPP pudo conocer que está la decisión la Liga 1 de no jugarse el Municipal vs. Carlos Stein de la fecha 2 de la Fase 1. Por otra parte, Alianza Atlético también salió al frente e indicaron, a través de su presidente Lander Aleman, que no aceptarán jugar otra vez en la primera fecha del torneo, aunque ahora posiblemente con Alianza Lima.

"Me declaro en rebeldía y presento un reclamo porque eso no corresponde. Yo me he inscrito a un campeonato de Liga 1 bajo otras condiciones, bajo un sorteo de un fixture y bajo una programación. La FPF no puede cambiar eso de forma abrupta. Me declaro en rebeldía y no jugaría ese partido. Sería absurdo. Una persona pensante no haría eso", dijo en ‘El Comercio’.

Cabe apuntar que Carlos Stein forma parte del Grupo B de la Fase 1 y en la fecha inicial se midió en el ‘Clásico de la Fecha’ a Alianza Atlético, cotejo que finalizó igualado 0-0.





NUESTROS PODCASTS

Un año después del primer confinamiento total por la pandemia de coronavirus, la mayor parte de Italia vuelve a estar confinada con la prohibición de salir de casa si no es para trabajar o motivos de necesidad, esto debido al incremento de casos de Covid19. ¿Tendremos tercera ola en el Perú? El Dr. Elmer Huerta explicó que esto ocurriría cuando cambie el clima en el país, además de la expansión de las variantes por el virus.