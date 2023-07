Alianza Lima tomó su primera decisión tras el Clásico: canceló los entrenamientos de este lunes

Alianza Lima vive sus momentos más complicados de la temporada. Tras el empate ante Universitario de Deportes del último fin de semana, el equipo de La Victoria sumó tres partidos sin ganar por Liga 1, situación que no se vivía desde el Torneo Clausura del 2022, justamente cuando Carlos Bustos dejó su cargo.

Ante esta situación, el equipo blanquiazul tomó su primera decisión. RPP Deportes pudo conocer que Alianza Lima suspendió los entrenamientos de este lunes en la sede del Club Esther Grande de Bentín. Pero eso no es todo.

La dirigencia aliancista está evaluando la continuidad de Guillermo Salas. Durante todo el domingo, se ha venido especulando sobre la posible salida de Chicho del comando técnico victoriano. Ante ello, RPP Deportes se contactó con diversas fuentes del club y aseguraron que aún no se ha tomado una decisión final, pero que sí están evaluando la continuidad del estratega nacional.

Lo cierto es que Alianza Lima se encuentra en el octavo lugar del Torneo Clausura con ocho unidades, a tres de los líderes Melgar, Universitario y Sporting Cristal. Pero, la eliminación en la Copa Libertadores y los malos resultados del equipo en los últimos encuentros, a pesar del plantel que tiene, estarían generando cierta molestia en algún sector de la dirigencia blanquiazul, por lo que están evaluando si Salas sigue en Alianza.

Guillermo Salas: "Desde el primer partido de pretemporada querían que salga del club"

Después del partido ante Universitario por la fecha 5 del Torneo Clausura, Guillermo Salas sorprendió al hablar de su presencia en el banco blanquiazul. Según indicó, desde el primer día querían que salga del club, pero se mantiene fuerte con el único objetivo de pelear el título nacional.

"Desde el primer partido de práctica que tuvimos en la pretemporada, ya querían que salga del club y aquí estamos. Ganamos el Torneo Apertura, seguimos peleando, seguimos fuertes como grupo, seguimos fuertes como comando técnico y estoy seguro de que a fin de año vamos a celebrar", indicó en un principio.

Luego, se pronunció sobre la presión y la responsabilidad que conlleva ser técnico de Alianza Lima. Indicó que no le toma atención y que trabaja todas las semanas para revertir el mal momento del equipo.

"La presión y responsabilidad que uno tiene al dirigir a Alianza es así. No le presto mucha atención a lo demás. Trato, semana a semana, de revertir esta situación. Hemos venido ganando tan seguido que al hincha le duele los resultados. A nosotros no nos gusta perder. Empatamos con Cristal y la 'U', pero seguimos en la pelea. Hay muchos equipos peleando, tenemos ese pequeño colchón del Torneo Apertura y debemos recuperarlo. No siento que sea una catástrofe para nosotros. No me toca mucho a mí el tema de las críticas, seguimos enfocados con el comando técnico para lograr el Clausura y luego el objetivo final", apuntó.

