Alianza Lima vs ADT se enfrentan en Matute por la fecha 6 del Torneo Clausura 2025

Alianza Lima ocupa el quinto lugar del Torneo Clausura.
Alianza Lima ocupa el quinto lugar del Torneo Clausura. | Fuente: Alianza Lima
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Alianza Lima buscará alargar su buena racha de buenos resultados en el choque en Matute por el Torneo Clausura.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

En la nueva jornada del Torneo Clausura 2025, Alianza Lima recibirá a ADT de Tarma en el estadio Alejandro Villanueva, o más conocido como Matute. Los blanquiazules buscarán los tres puntos para continuar a la caza de los líderes del certamen.

Alianza viene de dos triunfos en la Liga1 y Copa Libertadores. Este buen momento coloca a los dirigidos por el argentino Néstor Gorosito como el gran favorito.

Alianza Lima vs ADT: ¿Cómo llegan a la fecha 6 del Torneo Clausura 2025?

Alianza Lima venció 1-0 Ayacucho FC de visitante y en la Copa Libertadores también ganó por 2-0 a Universidad Católica de Ecuador.

Por su parte, ADT derrotó 1-0 a Sport Huancayo con un gol del ecuatoriano Joao Rojas.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs ADT en vivo por el Torneo Clausura 2025?

El partido Alianza Lima vs ADT se disputará el sábado 16 de agosto en el Estadio Alejandro Villanueva, ubicado en La Victoria y con aforo para casi 34 mil personas. El encuentro por la fecha 6 del Torneo Clausura.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs ADT en vivo por el Torneo Clausura 2025?

  • En Perú, el partido Alianza Lima vs ADT comienza a las 8:00 p.m.
  • En Colombia, el partido Alianza Lima vs ADT comienza a las 8:00 p.m.
  • En Ecuador, el partido Alianza Lima vs ADT comienza a las 8:00 p.m.
  • En Bolivia, el partido Alianza Lima vs ADT comienza a las 9:00 p.m.
  • En Venezuela, el partido Alianza Lima vs ADT comienza a las 9:00 p.m.
  • En Chile, el partido Alianza Lima vs ADT comienza a las 10:00 p.m.
  • En Argentina, el partido Alianza Lima vs ADT comienza a las 10:00 p.m.
  • En Brasil, el partido Alianza Lima vs ADT comienza a las 10:00 p.m.
  • En Uruguay, el partido Alianza Lima vs ADT comienza a las 10:00 p.m.
  • En Paraguay, el partido Alianza Lima vs ADT comienza a las 10:00 p.m.
  • En México (CDMX), el partido Alianza Lima vs ADT comienza a las 7:00 p.m.
  • En Estados Unidos (Washington), el partido Alianza Lima vs ADT comienza a la 9:00 p.m.
  • En España, el partido Alianza Lima vs ADT comienza a las 3:00 a.m. (17 de agosto)
  • En Francia, el partido Alianza Lima vs ADT comienza a las 3:00 a.m. (17 de agosto)
  • En Alemania, el partido Alianza Lima vs ADT comienza a las 3:00 a.m. (17 de agosto)

Alianza Lima vs ADT: alineaciones posibles

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Josué Estrada, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Jesús Castillo, Piero Cari, Pablo Ceppelini; Gaspar Gentile, Matías Succar, Alan Cantero.

ADT: Carlos Grados; D'Alessandro Montenegro, Gu Rum Choi. Jhair Soto, Gustavo Dulanto; John Narvaez, Ademar Robles, Victor Cedrón, Joao Rojas; Carlos Cabello y Néstor Fernández.

¿Qué canales transmiten el Alianza Lima vs ADT en vivo por TV?

Si quieres seguir la transmisión del Alianza Lima vs ADT en vivo desde la radio de tu celular o de tu auto, podrás hacerlo por medio de RPP Noticias, la radio oficial de los partidos más importantes del fútbol peruano. Para sintonizarlo en Lima Metropolitana, debes colocar la frecuencia 89.7 MHZ de la FM. Conoce todas las estaciones de RPP a nivel nacional para no perderte el amistoso internacional.

  • Lima: 89.7 FM y 730 AM
  • Arequipa: 102.3 FM y 1170 AM
  • Chiclayo: 96.7 FM y 870 AM
  • Huancayo: 97.3 FM y 1140 AM
  • Trujillo: 90.9 FM y 790 AM
  • Cajamarca: 100.7 FM y 1130 AM 
  • Piura: 103.3 FM / 920 AM
  • Cusco: 93.3 FM

Alianza Lima vs ADT: últimos resultados

Alianza Lima

  • Alianza Lima 2-0 U. Católica de Ecuador
  • Ayacucho FC 0-1 Alianza Lima
  • Alianza Lima 0-0 Sporting Cristal

ADT

  • ADT 1-0 Sport Huancayo
  • Sport Boys 1-0 ADT
  • ADT 0-3 Alianza Universidad

