Alianza Lima vs ADT en vivo: ¿a qué hora juegan en Matute y dónde ver la fecha 6 del Torneo Clausura 2025?

Alianza Lima volverá a las canchas en la Liga1 Te Apuesto cuando reciba a ADT de Tarma este sábado en el estadio Alejandro Villanueva, o más conocido como Matute, en La Victoria.

El equipo blanquiazul llega a la fecha 6 del Torneo Clausura tras ganar 2-0 a Universidad Católica de Ecuador por la Copa Sudamericana.

Alianza necesita un triunfo en casa para seguir entre los primeros lugares del Clausura, mientras que ADT buscará arruinarle los planes a los dirigidos por Néstor Gorosito.

Alianza Lima vs ADT: altas y bajas para la fecha 6 del Torneo Clausura 2025



Alianza Lima llegaría sin Paolo Guerrero que se lesionó en el choque contra Universidad Católica de Ecuador. Carlos Zambrano tampoco estaría entre los convocados pensando en la revancha en la Copa Sudamericana.

ADT no podrá contar con Carlos Cabello que fue expulsado ante Sport Huancayo.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs ADT en vivo por la fecha 6 del Torneo Clausura 2025?

El partido Alianza Lima vs ADT se disputará el sábado 16 de agosto en el Estadio Alejandro Villanueva, ubicado en La Victoria y con aforo para casi 34 mil personas. El encuentro por la fecha 6 del Torneo Clausura.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs ADT en vivo por el Torneo Clausura 2025?

En Perú, el partido Alianza Lima vs ADT comienza a las 8:00 p.m.

En Colombia, el partido Alianza Lima vs ADT comienza a las 8:00 p.m.

En Ecuador, el partido Alianza Lima vs ADT comienza a las 8:00 p.m.

En Bolivia, el partido Alianza Lima vs ADT comienza a las 9:00 p.m.

En Venezuela, el partido Alianza Lima vs ADT comienza a las 9:00 p.m.

En Chile, el partido Alianza Lima vs ADT comienza a las 10:00 p.m.

En Argentina, el partido Alianza Lima vs ADT comienza a las 10:00 p.m.

En Brasil, el partido Alianza Lima vs ADT comienza a las 10:00 p.m.

En Uruguay, el partido Alianza Lima vs ADT comienza a las 10:00 p.m.

En Paraguay, el partido Alianza Lima vs ADT comienza a las 10:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Alianza Lima vs ADT comienza a las 7:00 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido Alianza Lima vs ADT comienza a la 9:00 p.m.

En España, el partido Alianza Lima vs ADT comienza a las 3:00 a.m. (17 de agosto)

En Francia, el partido Alianza Lima vs ADT comienza a las 3:00 a.m. (17 de agosto)

En Alemania, el partido Alianza Lima vs ADT comienza a las 3:00 a.m. (17 de agosto)

¿Qué canales transmiten el Alianza Lima vs ADT en vivo vía TV?

Si quieres seguir la transmisión del Alianza Lima vs ADT en vivo desde la radio de tu celular o de tu auto, podrás hacerlo por medio de RPP Noticias, la radio oficial de los partidos más importantes del fútbol peruano. Para sintonizarlo en Lima Metropolitana, debes colocar la frecuencia 89.7 MHZ de la FM. Conoce todas las estaciones de RPP a nivel nacional para no perderte el amistoso internacional.

Lima: 89.7 FM y 730 AM

Arequipa: 102.3 FM y 1170 AM

Chiclayo: 96.7 FM y 870 AM

Huancayo: 97.3 FM y 1140 AM

Trujillo: 90.9 FM y 790 AM

Cajamarca: 100.7 FM y 1130 AM

Piura: 103.3 FM / 920 AM

Cusco: 93.3 FM

Alianza Lima vs ADT: alineaciones posibles

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Josué Estrada, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Jesús Castillo, Piero Cari, Pablo Ceppelini; Gaspar Gentile, Matías Succar, Alan Cantero.

ADT: Carlos Grados; D'Alessandro Montenegro, Gu Rum Choi. Jhair Soto, Gustavo Dulanto; John Narvaez, Ademar Robles, Victor Cedrón, Joao Rojas; Carlos Cabello y Néstor Fernández.