Erick Noriega cerca de Gremio: negociaciones avanzadas con Alianza Lima para irse al Brasileirao

Erick Noriega llegó a Alianza Lima procedente de Comerciantes Unidos
Erick Noriega llegó a Alianza Lima procedente de Comerciantes Unidos | Fuente: Alianza Lima
Diego Figueroa Loayza

por Diego Figueroa Loayza

·

Gremio de Brasil envió una propuesta formal por Erick Noriega que seduce económicamente a Alianza Lima. Los íntimos evalúan la salida del 'Samurái'.

La temporada 2025 de Alianza Lima tiene a los blanquiazules peleando por el título de la Liga1 Te Apuesto, pero principalmente resalta su campaña a nivel internacional. Partiendo desde la primera fase de la Copa Libertadores hasta los octavos de la Copa Sudamericana, los íntimos son el conjunto con más cotejos disputados en torneos Conmebol. En ese trayecto, un jugador ha tenido un rendimiento sobresaliente: Erick Noriega.

Erick Noriega mantuvo el buen nivel del año anterior en La Victoria, aunque ahora siendo principalmente un baluarte en el mediocampo. La posición del ‘Samurái’ es uno de los aciertos del técnico Néstor Gorosito, lo que ha llevado a que el futbolista peruano sea observado desde el extranjero.

El Gremio de Brasil quiere a Erick Noriega. El Tricolor tiene decidido concretar su fichaje y ya tiene negociaciones avanzadas con Alianza Lima.

Erick Noriega cerca de Gremio

Este viernes se dio una reunión entre representantes de Gremio, Alianza Lima y el agente de Erick Noriega. El cuadro de Porto Alegre extendió una propuesta formal por el fichaje del futbolista de 23 años.

Para Alianza, según pudo conocer RPP, la oferta es muy interesante, debido a que el monto ofrecido por Gremio supera la cláusula de salida de Noriega, quien en abril pasado extendió su vínculo con los íntimos hasta el 2028, cuando ya otros elencos mostraban interés por hacerse con su ficha.

Las negociaciones entre las partes involucradas están avanzadas, acercándose a la venta del jugador peruano. Los detalles que restan por definir a solicitudes desde el lado de Alianza Lima. El club afrontará una semana clave: tras enfrentar este sábado a ADT, visitarán a Universidad Católica buscando sellar su pase a cuartos de final de la Copa Sudamericana y luego está el clásico.

Erick Noriega tiene 34 partidos en la actual temporada con Alianza Lima

Erick Noriega tiene 34 partidos en la actual temporada con Alianza LimaFuente: Andina

¿Erick Noriega jugará el Clásico?

Alianza Lima quiere que Erick Noriega siga con el equipo toda la semana, es decir, que juegue en Quito y también esté disponible para el choque con Universitario. Estas horas son claves para cerrar las negociaciones, ya que el plantel viajará a Ecuador el lunes. Lo concreto es que Noriega enfrentará a ADT este sábado en Matute.

Ante la eventual salida de Noriega, Alianza Lima evalúa a la carrera sumar un nombre más, a pesar de que ya tenía decidido no realizar más fichajes. No cuentan con cupos del extranjero, por lo que solo puede fichar a futbolistas peruanos. En este mercado llegó Alessandro Burlamaqui a La Victoria. El mercado en la Liga1 cierra el 18 de agosto.

Erick Noriega llegó a Alianza para el Clausura 2024, ganándose rápidamente la titularidad. Fue fichado desde Comerciantes Unidos, tras destacar con la Selección Peruana en el Sudamericano Sub 20 de ese año.

En esta temporada tiene 34 partidos jugados, alternando como centrocampista y defensa central. El ‘Samurái’ ya enfrentó a Gremio en los play-offs de octavos de la Copa Sudamericana, siendo una de las figuras de Alianza en la llave que ganaron por el global de 3-1.

Erick Noriega Alianza Lima Liga 1 Liga 1 Te Apuesto Fichajes 2025 Gremio Brasileirao

