Partidos de hoy, domingo 5 de octubre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y LaLiga

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, domingo 5 de octubre del 2025.

Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Universitario vs. Juan Pablo II por la Liga1 Te Apuesto. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.


Programación de los partidos de hoy, domingo 5 de octubre del 2025: horarios y guía de canales

Partidos de hoy, Liga1 Te Apuesto – PERÚ

12:00 p.m. Alianza Universidad vs. Alianza Lima – L1MAX, L1 Play, Fanatiz

3:00 p.m. Atlético Grau vs. Melgar – L1MAX, L1 Play, Fanatiz

5:30 p.m. Deportivo Garcilaso vs. Alianza Atlético – L1MAX, L1 Play, Fanatiz

6:00 p.m. Universitario vs. Juan Pablo II – GOLPERÚ, Movistar Play

Partidos de hoy, LaLiga – España

07:00 a.m. Alavés vs. Elche – DGO, DSports

09:15 a.m. Sevilla FC vs. Barcelona – DGO, DSports

11:30 a.m. Real Sociedad vs. Rayo Vallecano – DGO, DSports

11:30 a.m. Espanyol vs. Real Betis – Disney+ Premium, ESPN 2

2:00 p.m. Celta vs. Atlético de Madrid – DGO, DSports

Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra

08:00 a.m. Everton vs. Crystal Palace – Disney+ Premium

08:00 a.m. Newcastle vs. Nottingham Forest – Disney+ Premium

08:00 a.m. Aston Villa vs. Burnley – Disney+, ESPN

08:00 a.m. Wolverhampton vs. Brighton – Disney+ Premium

10:30 a.m. Brentford vs. Manchester City – Disney+, ESPN

Partidos de hoy, Serie A – Italia

05:30 a.m. Udinese vs. Cagliari – Disney+ Premium, ESPN 2

08:00 a.m. Fiorentina vs. AS Roma – Disney+ Premium, ESPN 2

08:00 a.m. Bologna vs. Pisa Sporting – Disney+ Premium

11:00 a.m. Napoli vs. Genoa – Disney+ Premium

1:45 p.m. Juventus vs. AC Milan – Disney+, ESPN

Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania

08:30 a.m. Stuttgart vs. Heidenheim – Disney+ Premium

10:30 a.m. Hamburgo vs. Mainz 05 – Disney+ Premium

12:30 p.m. Borussia M’gladbach vs. Friburgo – Disney+ Premium


Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia

08:00 a.m. O. Lyon vs. Toulouse – Disney+ Premium

10:15 a.m. AS Monaco vs. Niza – Disney+ Premium

10:15 a.m. Strasbourg vs. Angers – Disney+ Premium

10:15 a.m. Le Havre vs. Renners – Disney+ Premium

1:45 p.m. Lille vs. PSG – Disney+ Premium, ESPN 2

Partidos de hoy, Campeonato Nacional – Uruguay

08:30 a.m. Progreso vs. CA Cerro – Disney+ Premium, GolTV

1:30 p.m. Racing Club vs. Plaza Colonia – Disney+ Premium

4:00 p.m. Peñarol vs. Danubio – Disney+ Premium


Partidos de hoy, Copa Libertadores Femenina – Conmebol

2:00 p.m. Boca Juniors vs. ADIFFEM – Pluto TV, Telefé YouTube, Conmebol Libertadores YouTube

2:00 p.m. Corinthians vs. Always Ready – Conmebol Libertadores YouTube

6:00 p.m. Alianza Lima vs. Ferroviária – Pluto TV


Partidos de hoy, Mundial Sub 20 – FIFA

3:00 p.m. Sudáfrica vs. Estados Unidos – DGO, DSports

3:00 p.m. Nueva Caledonia vs. Francia – DGO, DSports

6:00 p.m. Nigeria vs. Colombia – DGO, DSports

6:00 p.m. Arabia Saudita vs. Noruega – DGO, DSports


Partidos de hoy, Liga2 – Perú

1:00 p.m. CD Moquegua vs. ADA Jaén – ATV, ATV YouTube

3:15 p.m. Comerciantes FC vs. U. César Vallejo – FPF YouTube


Partidos de hoy, Liga de Colombia

3:00 p.m. Deportivo Pasto vs. Alianza – RCN Nuestra Tele

5:15 p.m. Junior vs. Deportes Tolima – RCN Nuestra Tele

7:30 p.m. Boyacá Chicó vs. Atlético Nacional – RCN Nuestra Tele


Partidos de hoy, Liga Pro – Ecuador

12:00 p.m. Macará vs. Aucas – El Canal del Fútbol

2:30 p.m. Libertad FC vs. Orense SC – El Canal del Fútbol

5:30 p.m. Barcelona SC vs. Independiente del Valle – El Canal del Fútbol


Partidos de hoy, MLS – Estados Unidos

8:00 p.m. Vancouver Whitecaps vs. San Jose Earthquakes – Apple TV

8:00 p.m. Los Angeles FC vs. Atlanta United – Apple TV, TNT

Partidos de hoy, Liga Profesional – Argentina

12:30 p.m. Godoy Cruz vs. Independiente – Fanatiz, TyC Sports

2:30 p.m. Estudiantes LP vs. Barracas Central – Fanatiz

2:45 p.m. Talleres vs. Belgrano – Fanatiz, TyC Sports

5:00 p.m. Boca Juniors vs. Newell’s Old Boys – Fanatiz, Disney+, ESPN

7:15 p.m. Rosario Central vs. River Plate – Fanatiz, Disney+, ESPN

Partidos de hoy, Serie A – Brasil

2:00 p.m. Sao Paulo vs. Palmeiras – Fanatiz, Globo

4:30 p.m. Bahía vs. Flamengo – Fanatiz

6:30 p.m. Ceará vs. Santos - Fanatiz

