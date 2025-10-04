Partidos de hoy, domingo 5 de octubre del 2025: horarios y canales TV para ver EN VIVO Liga1 y LaLiga

Fútbol EN VIVO | Horarios y canales de TV para ver EN DIRECTO los partidos de hoy, domingo 5 de octubre del 2025.
Conoce la programación de los partidos de hoy, horarios y canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. No te pierdas el encuentro entre Universitario vs. Juan Pablo II por la Liga1 Te Apuesto. Conoce aquí toda la información de las competiciones del fútbol mundial y revisa los resultados en directo.
Programación de los partidos de hoy, domingo 5 de octubre del 2025: horarios y guía de canales
Partidos de hoy, Liga1 Te Apuesto – PERÚ
12:00 p.m. Alianza Universidad vs. Alianza Lima – L1MAX, L1 Play, Fanatiz
3:00 p.m. Atlético Grau vs. Melgar – L1MAX, L1 Play, Fanatiz
5:30 p.m. Deportivo Garcilaso vs. Alianza Atlético – L1MAX, L1 Play, Fanatiz
6:00 p.m. Universitario vs. Juan Pablo II – GOLPERÚ, Movistar Play
Partidos de hoy, LaLiga – España
07:00 a.m. Alavés vs. Elche – DGO, DSports
09:15 a.m. Sevilla FC vs. Barcelona – DGO, DSports
11:30 a.m. Real Sociedad vs. Rayo Vallecano – DGO, DSports
11:30 a.m. Espanyol vs. Real Betis – Disney+ Premium, ESPN 2
2:00 p.m. Celta vs. Atlético de Madrid – DGO, DSports
Partidos de hoy, Premier League – Inglaterra
08:00 a.m. Everton vs. Crystal Palace – Disney+ Premium
08:00 a.m. Newcastle vs. Nottingham Forest – Disney+ Premium
08:00 a.m. Aston Villa vs. Burnley – Disney+, ESPN
08:00 a.m. Wolverhampton vs. Brighton – Disney+ Premium
10:30 a.m. Brentford vs. Manchester City – Disney+, ESPN
Partidos de hoy, Serie A – Italia
05:30 a.m. Udinese vs. Cagliari – Disney+ Premium, ESPN 2
08:00 a.m. Fiorentina vs. AS Roma – Disney+ Premium, ESPN 2
08:00 a.m. Bologna vs. Pisa Sporting – Disney+ Premium
11:00 a.m. Napoli vs. Genoa – Disney+ Premium
1:45 p.m. Juventus vs. AC Milan – Disney+, ESPN
Partidos de hoy, Bundesliga – Alemania
08:30 a.m. Stuttgart vs. Heidenheim – Disney+ Premium
10:30 a.m. Hamburgo vs. Mainz 05 – Disney+ Premium
12:30 p.m. Borussia M’gladbach vs. Friburgo – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Ligue 1 – Francia
08:00 a.m. O. Lyon vs. Toulouse – Disney+ Premium
10:15 a.m. AS Monaco vs. Niza – Disney+ Premium
10:15 a.m. Strasbourg vs. Angers – Disney+ Premium
10:15 a.m. Le Havre vs. Renners – Disney+ Premium
1:45 p.m. Lille vs. PSG – Disney+ Premium, ESPN 2
Partidos de hoy, Campeonato Nacional – Uruguay
08:30 a.m. Progreso vs. CA Cerro – Disney+ Premium, GolTV
1:30 p.m. Racing Club vs. Plaza Colonia – Disney+ Premium
4:00 p.m. Peñarol vs. Danubio – Disney+ Premium
Partidos de hoy, Copa Libertadores Femenina – Conmebol
2:00 p.m. Boca Juniors vs. ADIFFEM – Pluto TV, Telefé YouTube, Conmebol Libertadores YouTube
2:00 p.m. Corinthians vs. Always Ready – Conmebol Libertadores YouTube
6:00 p.m. Alianza Lima vs. Ferroviária – Pluto TV
Partidos de hoy, Mundial Sub 20 – FIFA
3:00 p.m. Sudáfrica vs. Estados Unidos – DGO, DSports
3:00 p.m. Nueva Caledonia vs. Francia – DGO, DSports
6:00 p.m. Nigeria vs. Colombia – DGO, DSports
6:00 p.m. Arabia Saudita vs. Noruega – DGO, DSports
Partidos de hoy, Liga2 – Perú
1:00 p.m. CD Moquegua vs. ADA Jaén – ATV, ATV YouTube
3:15 p.m. Comerciantes FC vs. U. César Vallejo – FPF YouTube
Partidos de hoy, Liga de Colombia
3:00 p.m. Deportivo Pasto vs. Alianza – RCN Nuestra Tele
5:15 p.m. Junior vs. Deportes Tolima – RCN Nuestra Tele
7:30 p.m. Boyacá Chicó vs. Atlético Nacional – RCN Nuestra Tele
Partidos de hoy, Liga Pro – Ecuador
12:00 p.m. Macará vs. Aucas – El Canal del Fútbol
2:30 p.m. Libertad FC vs. Orense SC – El Canal del Fútbol
5:30 p.m. Barcelona SC vs. Independiente del Valle – El Canal del Fútbol
Partidos de hoy, MLS – Estados Unidos
8:00 p.m. Vancouver Whitecaps vs. San Jose Earthquakes – Apple TV
8:00 p.m. Los Angeles FC vs. Atlanta United – Apple TV, TNT
Partidos de hoy, Liga Profesional – Argentina
12:30 p.m. Godoy Cruz vs. Independiente – Fanatiz, TyC Sports
2:30 p.m. Estudiantes LP vs. Barracas Central – Fanatiz
2:45 p.m. Talleres vs. Belgrano – Fanatiz, TyC Sports
5:00 p.m. Boca Juniors vs. Newell’s Old Boys – Fanatiz, Disney+, ESPN
7:15 p.m. Rosario Central vs. River Plate – Fanatiz, Disney+, ESPN
Partidos de hoy, Serie A – Brasil
2:00 p.m. Sao Paulo vs. Palmeiras – Fanatiz, Globo
4:30 p.m. Bahía vs. Flamengo – Fanatiz
6:30 p.m. Ceará vs. Santos - Fanatiz