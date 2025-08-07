Últimas Noticias
Alianza Lima vs Ayacucho FC EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 5 del Torneo Clausura 2025?

Alianza Lima vs Ayacucho FC | hora y canal del partido por la Liga1
Alianza Lima vs Ayacucho FC | hora y canal del partido por la Liga1 | Fuente: Facebook | Fotógrafo: Liga1TeApuesto
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Alianza Lima vs Ayacucho FC se enfrentan por la fecha 5 del Torneo Clausura. Conoce a qué hora empieza y por dónde verlo EN VIVO.

Solo sirve la victoria. Alianza Lima se enfrentará a Ayacucho FC en un partido que puede definir el futuro de ambos equipos en el Torneo Clausura. El cuadro de Pipo Gorosito se encuentra en el sexto lugar de la tabla de posiciones con cinco unidades, a siete puntos del líder Cusco FC. Los Zorros, en tanto, se encuentran en el puesto 12 con cuatro puntos, por lo que una victoria los pondrían por encima del cuadro Blanquiazul. ¿A qué hora y dónde ver el partido EN VIVO?

El encuentro se disputará el sábado 9 de agosto en el Estadio Ciudad de Las Américas, desde la 1:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por L1 Max y L1 Play. También se podrá escuchar por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto irá por RPP.pe.

Ayacucho FC vs Alianza Lima: altas y bajas para la fecha 5 del Torneo Clausura 2025

Alianza Lima no contará para el encuentro contra Ayacucho FC con Sergio Peña, quien fue expulsado en el cotejo ante Sporting Cristal. Tampoco estarán Paolo Guerrero, Eryc Castillo, Piero Cari y Alan Cantero por lesiones.

¿Cuándo y dónde juegan Ayacucho FC vs Alianza Lima en vivo por la fecha 5 del Torneo Clausura 2025?

El partido entre Ayacucho FC vs Alianza Lima se disputará este sábado 9 de agosto en el Estadio Ciudad de Las Americas de la región Ayacucho. El recinto tiene capacidad para 3000 espectadores.

¿A qué hora juegan Ayacucho FC vs Alianza Lima en vivo por la fecha 5 del Torneo Clausura 2025?

  • En Perú, el partido Ayacucho vs Alianza Lima comienza a la 1:00 p.m.
  • En Colombia, el partido Ayacucho vs Alianza Lima comienza a la 1:00 p.m.
  • En Ecuador, el partido Ayacucho vs Alianza Lima comienza a la 1:00 p.m.
  • En Chile, el partido Ayacucho vs Alianza Lima comienza a las 2:00 p.m.
  • En Bolivia, el partido Ayacucho vs Alianza Lima comienza a las 2:00 p.m.
  • En Venezuela, el partido Ayacucho vs Alianza Lima comienza a las 2:00 p.m.
  • En Brasil, el partido Ayacucho vs Alianza Lima comienza a las 3:00 p.m.
  • En Argentina, el partido Ayacucho vs Alianza Lima comienza a las 3:00 p.m.
  • En Uruguay, el partido Ayacucho vs Alianza Lima comienza a las 3:00 p.m.
  • En Paraguay, el partido Ayacucho vs Alianza Lima comienza a las 3:00 p.m.
  • En México (CMDX), el partido Ayacucho vs Alianza Lima comienza a las 12:00 p.m.
  • En Estados Unidos (Washington), el partido Ayacucho vs Alianza Lima comienza a las 2:00 p.m.

¿Dónde ver el Ayacucho FC vs Alianza Lima en vivo por TV y streaming?

El partido Ayacucho FC vs Alianza Lima se podrá ver EN VIVO por TV a través de L1 Max. Vía streaming, será transmitido por L1 Play. También podrás escuchar el encuentro por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto irá por RPP.pe.

Ayacucho FC vs Alianza Lima: alineaciones posibles

Ayacucho FC: Valencia; Caro, León, Ataupilco, Yovera; Bilbao; Aquino, Orué, Arakaki, Ramírez; Pérez.

Alianza Lima: Viscarra; Enrique, Zambrano, Garcés, Trauco; Gaibor, Noriega, Ceppelini; Gentile, Quevedo y Barcos.

Alianza Lima Ayacucho FC Liga 1 Liga 1 Te Apuesto

