Liga 1: Ayacucho FC y Alianza Lima se encuentran en la fecha 5

Todo lo que tienes que saber en la previa de Ayacucho FC vs Alianza Lima. El duelo, a disputarse el sábado 9 de agosto, comenzará a las 13:00 horas y será dirigido por Micke Palomino Huaminí.

Ayacucho FC recibe el próximo sábado 9 de agosto a Alianza Lima por la fecha 5 de la Liga 1, a partir de las 13:00 horas en el estadio .

Así llegan Ayacucho FC y Alianza Lima

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Ayacucho FC en partidos de la Liga 1

Ayacucho FC cayó 1 a 3 ante Sport Huancayo en el Huancayo. Ha ganado 2 de sus últimos cinco partidos, empatado 1 y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 5 goles a sus oponentes y le han marcado 6 en su portería .

Últimos resultados de Alianza Lima en partidos de la Liga 1

En la fecha anterior, Alianza Lima logró empatar 0-0 ante Sporting Cristal. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 1 derrota, 1 victoria y 2 empates. Pudo convertir 3 goles y sus rivales lograron anotar 4 en su arco.

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 1 victoria, mientras que el visitante contó con 4 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 7 de marzo, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y Alianza Lima fue el ganador por 2 a 0.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Micke Palomino Huaminí.

Fechas y rivales de Ayacucho FC en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 6: vs Melgar: 17 de agosto - 17:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Deportivo Binacional: 22 de agosto - 15:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Alianza Lima en los próximos partidos de la Liga 1

Fecha 6: vs ADT de Tarma: 16 de agosto - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Universitario: 24 de agosto - 19:30 (hora Argentina)

