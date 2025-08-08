Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Ministro dice que Perú busca inversiones japonesas con viaje de presidenta
EP 1857 • 09:41
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Lunes 28 de julio | (Nuestra Señora de la Paz) - "María dijo: Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador"
EP 1044 • 12:09
Informes RPP
Informes RPP
INCORE 2025: Ayacucho, Huánuco y Huancavelica aún siguen debajo del promedio en competitividad regional
EP 1310 • 04:04

Liga 1: Ayacucho FC y Alianza Lima se encuentran en la fecha 5

Ayacucho FC y Alianza Lima se encuentran en la fecha 5
Ayacucho FC y Alianza Lima se encuentran en la fecha 5
Nota IA

por Nota IA

·

Todo lo que tienes que saber en la previa de Ayacucho FC vs Alianza Lima. El duelo, a disputarse el sábado 9 de agosto, comenzará a las 13:00 horas y será dirigido por Micke Palomino Huaminí.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ayacucho FC recibe el próximo sábado 9 de agosto a Alianza Lima por la fecha 5 de la Liga 1, a partir de las 13:00 horas en el estadio .

Así llegan Ayacucho FC y Alianza Lima

Ambos equipos llegan al encuentro de esta jornada con ansias de recuperar la senda de la victoria. El conjunto local viene de perder, mientras que la visita obtuvo un empate la fecha pasada.

Últimos resultados de Ayacucho FC en partidos de la Liga 1

Ayacucho FC cayó 1 a 3 ante Sport Huancayo en el Huancayo. Ha ganado 2 de sus últimos cinco partidos, empatado 1 y perdido 1. Durante esos cotejos, convirtió 5 goles a sus oponentes y le han marcado 6 en su portería .

Últimos resultados de Alianza Lima en partidos de la Liga 1

En la fecha anterior, Alianza Lima logró empatar 0-0 ante Sporting Cristal. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 1 derrota, 1 victoria y 2 empates. Pudo convertir 3 goles y sus rivales lograron anotar 4 en su arco.

En los últimos encuentros del torneo, el equipo local tuvo 1 victoria, mientras que el visitante contó con 4 triunfos. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 7 de marzo, en Apertura del torneo Perú - Liga 1 2025, y Alianza Lima fue el ganador por 2 a 0.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Micke Palomino Huaminí.


Fechas y rivales de Ayacucho FC en los próximos partidos de la Liga 1
  • Fecha 6: vs Melgar: 17 de agosto - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Deportivo Binacional: 22 de agosto - 15:00 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Alianza Lima en los próximos partidos de la Liga 1
  • Fecha 6: vs ADT de Tarma: 16 de agosto - 22:00 (hora Argentina)
  • Fecha 7: vs Universitario: 24 de agosto - 19:30 (hora Argentina)
Horario Ayacucho FC y Alianza Lima, según país
  • Argentina: 15:00 horas
  • Colombia y Perú: 13:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 14:00 horas

Te recomendamos

Video recomendado

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!
Tags
Ayacucho FC Alianza Lima Liga 1

Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA