Binacional venció 4-1 a Alianza Lima en el partido de ida de la final de la Liga 1 | Fuente: Liga 1

Se terminó la novela. La Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) declarará improcedente en primera instancia la solicitud de Alianza Lima que pedía la nulidad del partido ante Binacional por la designación del árbitro Michael Espinoza.

Según pudo conocer RPP Noticias, la CJ-FPF no anulará la primera final de la Liga 1, que se jugó en el estadio Guillermo Briceño Rosamedina. Alianza Lima presentó la solicitud de nulidad de la primera final argumentando que Espinoza fue designado en el anterior partido de Binacional, ante Sporting Cristal, amparándose en el Art. 98 del reglamento de la Liga 1.

El mencionado artículo afirma que "Un Árbiro principal y su terna no podrán dirigir un partido de un club determinado, si no ha transcurrido por lo menos (1) Fecha desde que intervito en otro partido del mismo club". Sin embargo, para la FPF, "el espíritu sin duda de la norma es que un árbitro no arbitre un partido y al fin de semana siguiente vuelva a arbitrar al mismo equipo", tal como nos contaron fuentes de la Federación.

Teniendo en cuenta que Michael Espinoza arbitró la última fecha del Torneo Clausura y la primera final, pero que entre ambas fechas hubo dos partidos correspondientes a la semifinal de la Liga 1, la solicitud fue declarada improcedente. Además, según el Artículo 106 de la Actividad Disciplinaria, de Reglamento Único de Justicia, "Un Club puede reclamar ante el órgano jurisdiccional competente el resultado o situación relacionada con un partido en el que participó solo el primer día hábil después de realizado este".

Aún falta oficialización por parte de la Comisión de Justicia de la FPF. Alianza Lima y Binacional se volverán a ver las caras este domingo 15, a las 3:30 p.m. Se puso a la venta 30 mil entradas y estas se agotaron el mismo día.