El defensa blanquiazul fue expulsdo al minuto 30. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Carlos Lora

El defensa de Alianza Lima, Anthony Rosell, se pronunció tras la goleada que recibieron los blanquiazules ante Binacional en el partido de ida de la gran final de la Liga 1. El íntimo fue expulsado del encuentro tras el primer uso del VAR en el campeonato nacional.

"Estoy muy golpeado con este tema, es muy complicado. Disculparme con mi grupo, la directiva, con el profe porque no hubo intención. Todo pasó muy rápido. Por esta obra de arte llamada VAR, fui el afectado. Dejé a mi equipo, faltando 70 minutos, con uno menos en una plaza complicada", afirmó Rosell a De Fútbol Se Habla Así de DirecTV.

Al borde de las lágrimas, el blanquiazul aseguró que no entiende la decisión del árbitro. "No hay intención. Sabíamos que tuvimos una charla un día antes con la gente de Conmebol, quienes dijeron que del tobillo para abajo era amarilla o no había tarjeta. Del tobillo para arriba era roja sí o sí. No sé qué charla hemos tenido. Pedirle disculpas a mi familia, a mis hijos por no poder jugar el domingo", finalizó Rosell.

Alianza Lima cayó 4-1 ante Binacional en el primer partido de la final de la Liga 1. El partido de vuelta se jugará este domingo 15 de diciembre a las 3:30 p.m. en el estadio Alejandro Villanueva 'Matute' del distrito de La Victoria.