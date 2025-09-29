Últimas Noticias
¿Debió ser anulado el segundo gol de Cienciano ante Alianza Lima? Esto es lo que dice el reglamento

Jimmy Valoyes anotó el 2-0 de Cienciano ante Alianza Lima
Jimmy Valoyes anotó el 2-0 de Cienciano ante Alianza Lima | Fuente: X | Fotógrafo: L1 Max
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Los jugadores de Alianza Lima le reclamaron al árbitro Jonathan Zamora el segundo gol de Cienciano. ¿Qué dice el reglamento por el uso del silbato en el torneo?

La polémica se instaló en el Inca Garcilaso de la Vega el último fin de semana. Cienciano derrotó 2-1 a Alianza Lima por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025, con un gol que, para los jugadores de La Victoria, no debió ser convalidado.

A los 15 minutos, Jimmy Valoyes anotó de cabeza el 2-0 para el cuadro local, tras la salida de un tiro libre de Alejandro Hohberg. Sin embargo, los futbolistas rivales empezaron a increpar al árbitro Jonathan Zamora porque no pitó para que se sacara el tiro libre.

De acuerdo con las imágenes, se puede ver al árbitro llevar el pito a la boca justo en el momento que Hohberg lanza el disparo. Pero, no se puede saber si llega a tocarlo o no. ¿Era necesario que el árbitro pite? ¿Qué dice el reglamento?


¿Qué dice el reglamento sobre el silbato?

Según la International Football Association Board (IFAB) sobre el uso del silbato, este es necesario para dar comienzo al partido (primer tiempo, segundo tiempo y tiempos suplementarios), detener el juego (tiro libre o penal y fin de cada periodo), reanudar el juego (amonestación, expulsión, lesión o sustitución) y para reanudar el juego en caso de tiro libre donde se requiera distancia o tiros penales.

Pero, en el caso de tiro libre, existen una excepción. De acuerdo con la regla, si el árbitro desea que los jugadores esperen el toque del silbato antes de reanudar el juego (para que los jugadores armen barrera, por ejemplo), deberá pedir claramente a los atacantes que esperen la señal.

En el caso del tiro libre que terminó en gol, se puede ver al árbitro voltearse justo antes de que Alejandro Hohberg lance el tiro libre, sin hacer una señal. En la transmisión, se pudo escuchar a los jugadores de Alianza Lima decir que el cuarto árbitro había pedido esperar el pitazo del juez principal. Pero, segundos después, en la misma transmisión indicaron que el árbitro había indicado que no dijo nada.

