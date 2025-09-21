Alianza Atlético vs Ayacucho FC EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 10 del Torneo Clausura?

Alianza Atlético vs Ayacucho FC EN VIVO: sigue la transmisión del partido por la fecha 10 del Torneo Clausura.

Alianza Atlético vs Ayacucho FC EN VIVO: se enfrentan este lunes 22 de septiembre por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025. El encuentro se disputará en el estadio Campeones del 36, de la ciudad de Sullana, desde las 3:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por L1 Max y L1 Play. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Alianza Atlético vs Ayacucho FC: ¿cómo llegan a la fecha 10 del Torneo Clausura 2025?



Alianza Atlético llego al partido con una mala racha de encuentros. De los últimos cinco partidos solo ganó uno (dos derrotas y dos empates). Ayacucho FC, en tanto, perdió cuatro de sus últimos cinco partidos.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Atlético vs Ayacucho FC en vivo por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025?



El partido entre Alianza Atlético vs Ayacucho FC se disputará este lunes 22 de septiembre en el estadio Campeones del 36. El recinto tiene capacidad para 12 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Alianza Atlético vs Ayacucho FC en vivo por el Torneo Clausura 2025?



En Perú, el partido Alianza Atlético vs Ayacucho FC comienza a las 3:00 p.m.

En Colombia, el partido Alianza Atlético vs Ayacucho FC comienza a las 3:00 p.m.

En Ecuador, el partido Alianza Atlético vs Ayacucho FC comienza a las 3:00 p.m.

En Chile, el partido Alianza Atlético vs Ayacucho FC comienza a las 4:00 p.m.

En Bolivia, el partido Alianza Atlético vs Ayacucho FC comienza a las 4:00 p.m.

En Venezuela, el partido Alianza Atlético vs Ayacucho FC comienza a las 4:00 p.m.

En Argentina, el partido Alianza Atlético vs Ayacucho FC comienza a las 5:00 p.m.

En Brasil, el partido Alianza Atlético vs Ayacucho FC comienza a las 5:00 p.m.

En Paraguay, el partido Alianza Atlético vs Ayacucho FC comienza a las 5:00 p.m.

En Uruguay, el partido Alianza Atlético vs Ayacucho FC comienza a las 5:00 p.m.

¿Dónde ver el Alianza Atlético vs Ayacucho FC en vivo por TV?



El partido entre Alianza Atlético vs Ayacucho FC se podrá ver EN VIVO por TV a través de L1 Max. Vía streaming, será transmitido por L1 Play.

Alianza Atlético vs Ayacucho FC: alineaciones posibles

Alianza Atlético: Melián; Guzmán, Villegas, Benincasa; Ysique, Fernández, Lupu, Gordillo, Olmedo; Graneros y Díaz.

Ayacucho FC: Valencia; Falconí, Bilbao, León, Caro; Orué, Peral; Arakaki, Barrios, De la Cruz; Caballero.