Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Informes RPP
Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
Entrevistas ADN
Entrevistas ADN
Fuerza Popular responde a demanda de Fiscal de la Nación y niega vínculos con grupos violentos
EP 1870 • 16:26
RPP Data
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

Alianza Atlético vs Ayacucho FC EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver la fecha 10 del Torneo Clausura?

Alianza Atlético vs Ayacucho FC EN VIVO | Guia de TV Liga1
Alianza Atlético vs Ayacucho FC EN VIVO | Guia de TV Liga1 | Fuente: RPP | Fotógrafo: RPP
Erick Chavez

por Erick Chavez

·

Alianza Atlético vs Ayacucho FC EN VIVO: sigue la transmisión del partido por la fecha 10 del Torneo Clausura.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alianza Atlético vs Ayacucho FC EN VIVO: se enfrentan este lunes 22 de septiembre por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025. El encuentro se disputará en el estadio Campeones del 36, de la ciudad de Sullana, desde las 3:00 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por L1 Max y L1 Play. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas

¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, tours a estadios y mucho más.

QUIERO UNIRME AL CLUB

Alianza Atlético vs Ayacucho FC: ¿cómo llegan a la fecha 10 del Torneo Clausura 2025?

Alianza Atlético llego al partido con una mala racha de encuentros. De los últimos cinco partidos solo ganó uno (dos derrotas y dos empates). Ayacucho FC, en tanto, perdió cuatro de sus últimos cinco partidos.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Atlético vs Ayacucho FC en vivo por la fecha 10 del Torneo Clausura 2025?

El partido entre Alianza Atlético vs Ayacucho FC se disputará este lunes 22 de septiembre en el estadio Campeones del 36. El recinto tiene capacidad para 12 000 espectadores.

¿A qué hora juegan Alianza Atlético vs Ayacucho FC en vivo por el Torneo Clausura 2025?

  • En Perú, el partido Alianza Atlético vs Ayacucho FC comienza a las 3:00 p.m. 
  • En Colombia, el partido Alianza Atlético vs Ayacucho FC comienza a las 3:00 p.m. 
  • En Ecuador, el partido Alianza Atlético vs Ayacucho FC comienza a las 3:00 p.m. 
  • En Chile, el partido Alianza Atlético vs Ayacucho FC comienza a las 4:00 p.m. 
  • En Bolivia, el partido Alianza Atlético vs Ayacucho FC comienza a las 4:00 p.m. 
  • En Venezuela, el partido Alianza Atlético vs Ayacucho FC comienza a las 4:00 p.m. 
  • En Argentina, el partido Alianza Atlético vs Ayacucho FC comienza a las 5:00 p.m. 
  • En Brasil, el partido Alianza Atlético vs Ayacucho FC comienza a las 5:00 p.m. 
  • En Paraguay, el partido Alianza Atlético vs Ayacucho FC comienza a las 5:00 p.m. 
  • En Uruguay, el partido Alianza Atlético vs Ayacucho FC comienza a las 5:00 p.m. 

¿Dónde ver el Alianza Atlético vs Ayacucho FC en vivo por TV?

El partido entre Alianza Atlético vs Ayacucho FC se podrá ver EN VIVO por TV a través de L1 Max. Vía streaming, será transmitido por L1 Play.

Alianza Atlético vs Ayacucho FC: alineaciones posibles

Alianza Atlético: Melián; Guzmán, Villegas, Benincasa; Ysique, Fernández, Lupu, Gordillo, Olmedo; Graneros y Díaz.

Ayacucho FC: Valencia; Falconí, Bilbao, León, Caro; Orué, Peral; Arakaki, Barrios, De la Cruz; Caballero.


¡Mira RPP en YouTube!

Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇

¡Suscríbete gratis

Video recomendado

LA FIESTA DEL FÚTBOL

Todo lo que debes saber sobre las Eliminatorias

¡TODA LA INFO AQUÍ!
Tags
Alianza Atlético Ayacucho FC video videos videos mas vistos Liga 1 Liga 1 Te Apuesto

Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA