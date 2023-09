Alianza Lima vs. Melgar: el partido crucial en la recta final del Torneo Clausura 2023

El jueves por la noche (8:30 p.m.) la atención estará centrada en el Estadio Alejandro Villanueva. Los focos irán hacia 'Matute', en donde Alianza Lima recibirá a Melgar por la decimosexta fecha del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson.

No hay margen de error para ambos, más aún para el dominó que debe descansar en la penúltima jornada. FBC Melgar es líder en la recta final del campeonato con 31 puntos, aunque es seguido de cerca por Sporting Cristal con una unidad menos, mientras que Alianza Lima y Universitario asoman con 29 puntos en la tabla de posiciones.

El empate no le sirve a Alianza y al 'León del Sur' porque hay otros dos involucrados que podrían tomar ventaja. Ante esto, ¿cómo es que llegan estos conjuntos de cara al duelo de la fecha a poco que termine el segundo campeonato del año?

Un Alianza Lima que no convence, pero que los resultados lo avalan

La salida de Guillermo Salas, en su momento, se dio luego de la igualdad sin goles con Universitario de Deportes como local. El equipo era protagonista y no estaba lejos de la punta, pero la directiva entendía que el modelo de juego de 'Chicho' no era el idóneo. Así, se dio la contratación del uruguayo Mauricio Larriera.

Con el arribo del entrenador charrúa los resultados positivos llegaron, aunque se mantienen las críticas porque lo que se ve en el campo de juego no es vistoso: no hay ese toque característico, picardía y 'chocolate' por el que se le conoce al estilo blanquiazul en su historia.

"En el tema de las críticas, no tengo idea, no me llegan. Trato de estar fuera de eso, porque estoy muy satisfecho con el día a día. Todo lo de afuera no me afecta en lo más mínimo. Sí, trato de analizar todo después de los partidos, durante la semana... lo de afuera, para mí, no tiene mucha validez", dijo el técnico de Alianza Lima luego de la remontada 2-1 contra Carlos A. Mannucci en Trujillo en la jornada anterior, un 'score' que lo pone a la expectativa tras el empate de Sporting Cristal con UTC.

La tienda íntima no conoce de derrotas desde hace diez partidos, consiguiendo cuatro empates y seis victorias. De menos a más, y con tropiezos de rivales directos, el vigente bicampeón de la liga peruana de primera división se ha metido en la pelea.

Un punto aparte es Hernán Barcos, el popular 'Pirata', que hace casi dos años ancló en 'Matute' y a punta de goles se ha metido al hincha en el corazón. Son 14 tantos los que tiene en el Clausura (cuatro en sus últimas cuatro presentaciones).

En duda se encuentra Bryan Reyna, quien sale de una lesión y que, al menos, estará en el banco del Alejandro Villanueva. A poco de entrar al mes morado, tiempo del 'Señor de los Milagros', la fe íntima crece, se une y ve en el horizonte un histórico tricampeonato a fin de año. Tiene con qué soñar.

Gabriel Costa estaría a la expectativa frente al Melgar. | Fuente: @ClubALoficial

Un Melgar que quiere sabe lo que es ganarle a Alianza Lima este 2023

Al pie del Misti se respira un clima de ilusión y hay aroma de que, como visitante y contra los blanquiazules, pueden dar el golpe para forzar una final, precisamente ante el cuadro limeño que en la temporada lo dejó a puertas de levantar el título de campeón.

De manera silenciosa, y con un perfil bajo con Mariano Soso como director técnico, el elenco que viste de rojo y negro se ha metido como momentáneo líder del Torneo Clausura. De ganar, le sacaría cuatro cinco puntos de ventaja a Alianza Lima con tres fechas por disputar, más aún cuando es determinante que tomarán descanso en la penúltima fecha.

"El equipo viene en alza y vamos a poner nuestra atención a que nuestro rival intente crecer y dañarnos. Nuestra confianza no se da en base a resultados", fue lo que indicó el DT argentino tras el triunfo sobre Unión Comercio 3-1 en el Monumental de la UNSA.

En sus últimos diez partidos en la liga de primera división, el actual subcampeón del fútbol peruano logró 20 puntos, lo que le permitió escalar sobremanera en la tabla. Se encomiendan a un desempeño de Bernardo Cuesta, goleador del equipo en la Liga 1 Betsson 2023 con 15 tantos, al gran juego y visión en ataque de Tomás Martínez, la inventiva de Pablo Lavandeira -quien podría aplicar la ley del ex- y a la solidez defensiva que otorgan Leonel Galeano y Horacion Orzán.

Sumar, además, le permitirá al FBC Melgar continuar entre los cuatro primeros en la Tabla Acumulada. Cuenta con 56 puntos y, por ahora, son Perú 4 de cara a la clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores. Los 'characatos' quieren dar el golpe en la capital.

¿Cómo formarían Alianza Lima y Melgar en el partidazo por el Clausura 2023?

Alianza Lima: Ángelo Campos; Gino Peruzzi, Carlos Zambrano, Yordi Vílchez, Ricardo Lagos; Josepmir Ballón, Jairo Concha, Christian Cueva; Franco Zanelatto, Aldair Rodríguez y Hernán Barcos.

FBC Melgar: Carlos Cáceda; Leonel Galeano, Horacio Orzán, Jean Archimbaud; Alexis Arias, Walter Tandazo, Christian Bordacahar, Pablo Lavandeira, Jhamir D'Arrigo; Tomás Martínez y Bernardo Cuesta.

