José Carvallo en la recta final del Torneo Clausura: "El que se equivoca podría quedar fuera"

El plantel de Universitario de Deportes viajó este miércoles a Trujillo para enfrentar a César Vallejo por la fecha 17 del Torneo Clausura. El equipo crema está obligado a ganar para mantener su chances de quedarse con el segundo torneo del año.

José Carvallo indicó que esta fecha será clave y que Universitario debe sumar de a tres en plena lucha por el liderato con Melgar, Alianza Lima y Sporting Cristal.

"Estamos en un buen momento y con mucha ilusión para el día jueves para hacer un buen partido", señaló el arquero de 37 años a los medios de prensa.

"Tratar de lograr los 3 puntos. El grupo está mentalizado en ello. Eso sí, no hay margen de error, ahora el que se equivoca seguramente podría quedar prácticamente fuera", agregó Carvallo, que lleva 24 partidos en la Liga 1 en 2023.

Universitario y sus rivales

"No, la U no depende de nosotros mismos. Dependemos de otros resultados porque estamos un punto abajo. Entonces lo que tenemos que hacer es ganar nuestros partidos y vamos con mucha ilusión para el partido del jueves", sostuvo.

Melgar es el líder con 31 puntos, mientras Sporting Cristal es su escolta con 30 unidades. Universitario y Alianza Lima cuentan con 29.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

¡𝗟𝗟𝗘𝗚𝗔𝗠𝗢𝗦, 𝗖𝗥𝗘𝗠𝗔𝗦! 🛬



Postales de la llegada de nuestro primer equipo a Trujillo.#ConLaUHastaElFinal pic.twitter.com/TS1QaYGB0y — Universitario (@Universitario) September 27, 2023

La palabra de Jorge Fossati

En medio de la recta final del Clausura, el entrenador Jorge Fossati fue consultado sobre las declaraciones de Jean Ferrari, administrador de Univesitario, que aseguró que el uruguayo tiene contrato cuando se le preguntó sobre su continuidad de cara al Centenario del club que se celebrará el 2024.

"No estoy para nada preocupado por lo que va a pasar el año que viene. No me quedaría repitiendo las palabras que has dicho (sobre que Ferrari va a respetar su contrato) porque yo no las escuché, por ese lado no hay ningún problema conmigo, conmigo no precisan respetar nada", sostuvo Fossati.

"Yo jamás me voy a quedar en ningún lugar porque alguien quiera respetar mi contrato. Esto es como un matrimonio, si las dos personas están de acuerdo, a seguir adelante. Si no, es preferible ir cada uno por su lado", declaró Fossati.

NUESTROS PODCAST

¿Cómo beneficia tener pasatiempos en el bienestar de los adultos mayores?

Tener pasatiempos puede ser beneficioso para la salud, especialmente en los adultos mayores. El Dr. Elmer Huerta nos explica los detalles.