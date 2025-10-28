Últimas Noticias
¿Se quedará? Guillermo Enrique dio un sentido mensaje sobre su continuidad en Alianza Lima

Guillermo Enrique llegó a Alianza Lima este año.
Guillermo Enrique llegó a Alianza Lima este año. | Fuente: Alianza Lima
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

¿Está en los planes de Alianza Lima para la próxima temporada? En esa línea, el lateral derecho argentino habló al respecto.

La Liga1 Te Apuesto entró a su recta final con Universitario de Deportes como tricampeón nacional, aunque equipos como Alianza Lima aún continúa batallando para culminar como Perú 2 en la próxima Copa Libertadores 2026. 

De otro lado, Alianza también piensa en definir su plantel para el próximo año y una de las dudas es el caso del lateral argentino Guillermo Enrique, que en las últimas semanas perdió peso como titular en el equipo que dirige Néstor Gorosito.

La incertidumbre en el futuro de Guillermo Enrique gira en torneo a su préstamo, cuyo dueño de su pase Gimnasia y Esgrima La Plata tendría la postura de venderlo como transferencia.

Tras los entrenamientos del cuadro íntimo, el futbolista de 25 años dejó en claro que su intención es permanecer en el cuadro de La Victoria.

“Ojalá me pueda quedar en Alianza Lima. Tengo ganas de quedarme pero son semanas complicadas porque no me quiero ir. Siempre voy a estar agradecido al profe y a su comando técnico. Ellos me han salvado de cosas importantes”, apuntó a la prensa tras el entrenamiento.

