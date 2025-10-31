Alianza Lima vs. Deportivo Wanka: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley?

Alianza Lima vs. Deportivo Wanka EN VIVO: se enfrentan este sábado 1 de noviembre en el Coliseo Miguel Grau, en el Callao. El partido corresponde a la fecha 2 de la primera fase de la Liga Peruana de Vóley Betsson 2025-26 y se jugará a partir de las 7:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por Latina. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.





Después de una primera jornada, donde en un lapso de 24 horas afrontó su debut liguero y dos compromisos internacionales en la Noche Blanquiazul, el ritmo baja y Alianza Lima se centra por completo en el campeonato.

Continuando con Facundo Morando en la zona técnica, Alianza Lima ha dado muestra de su poderío, resaltando la colombiana María Alejandra Marín en el armado. Elina Rodríguez, otro de los refuerzos, apunta también a marcar diferencias en la Liga.

Alianza Lima vs. Deportivo Wanka: ¿Cómo llegan a la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26?

Alianza Lima debutó en la temporada superando por un contundente 3-0 a Kazoku No Perú. Po su lado, Deportivo Wanka cayó 0-3 ante Regatas Lima en la fecha

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs. Deportivo Wanka EN VIVO por la fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025-26?

El partido Alianza Lima vs. Deportivo Wanka se disputará el sábado 1 de noviembre en el Coliseo Miguel Grau, ubicado en la región Callao. El recinto tiene capacidad para recibir a 2 700 espectadores, aproximadamente.

Para 𝐀𝐋egrar su tarde 💜😁



Las 𝐁𝐢𝐜𝐚𝐦𝐩𝐞𝐨𝐧𝐚𝐬 👏🏾 pic.twitter.com/hYIUrML8cp — Alianza Lima Vóley (@AlianzaLimaVB) October 30, 2025

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Deportivo Wanka EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley 2025-26?

En Perú , el partido Alianza Lima vs. Deportivo Wanka comienza a las 7:00 p.m.

, el partido Alianza Lima vs. Deportivo Wanka comienza a las 7:00 p.m. En Argentina, el partido Alianza Lima vs. Deportivo Wanka comienza a las 9:00 p.m.



En Colombia, el partido Alianza Lima vs. Deportivo Wanka comienza a las 7:00 p.m.

En Ecuador, el partido Alianza Lima vs. Deportivo Wanka comienza a las 7:00 p.m.

En Bolivia, el partido Alianza Lima vs. Deportivo Wanka comienza a las 8:00 p.m.

En Venezuela, el partido Alianza Lima vs. Deportivo Wanka comienza a las 8:00 p.m.



En Brasil, el partido Alianza Lima vs. Deportivo Wanka comienza a las 9:00 p.m.

En Uruguay, el partido Alianza Lima vs. Deportivo Wanka comienza a las 9:00 p.m.

En Chile, el partido Alianza Lima vs. Deportivo Wanka comienza a las 9:00 p.m.

En Paraguay, el partido Alianza Lima vs. Deportivo Wanka comienza a las 9:00 p.m.

En México (CDMX), el partido Alianza Lima vs. Deportivo Wanka comienza a las 6:00 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Alianza Lima vs. Deportivo Wanka comienza a las 8:00 p.m.



¿Qué canal transmite el Alianza Lima vs. Deportivo Wanka EN VIVO?

El partido Alianza Lima vs. Deportivo Wanka se podrá ver EN VIVO por TV en señal abierta a través de Latina (Canal 2). Vía streaming se puede ver la web y app de Latina. Todos los detalles los encontrarás en la página web de RPP.pe

Alianza Lima vs. Deportivo Wanka: precios de las entradas

Los precios de las entradas para el Alianza Lima vs. Deportivo Wanka, disponibles en la plataforma Joinnus, son los siguientes:

General: 20 soles

Preferente Norte y Sur: 25 soles

Preferente Oriente: 35 soles

Preferente Occidente: 45 soles

Alianza Lima vs. Deportivo Wanka: lista de convocadas blanquiazules para el partido

Armadoras: María Alejandra Marín (Colombia) y Doris Manco (Colombia).

Opuestas: Yanlis Féliz (República Dominicana) y Maëva Orlé (Francia).

Atacantes: Elina Rodríguez (Argentina), Sandra Ostos, Esmeralda Loroña, Ysabella Sánchez y Nayeli Yabar.

Centrales: Diana De la Peña, Maricarmen Guerrero, Clarivett Yllescas y Meegan Hart (Estados Unidos).

Líberos: Zahira Quiñe y Esmeralda Sánchez ©.