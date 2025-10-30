Jairo Concha lo tiene claro: respondió a los que desmerecen el tricampeonato de Universitario

Jairo Concha es uno de los mejores jugadores de Universitario a lo largo de la temporada del tricampeonato. Por ejemplo, el volante anotó ocho goles de la mano de Fabián Bustos y Jorge Fossati en la dirección técnica en la Liga1 Te Apuesto.

Universitario de Deportes es el monarca de la Liga1 por tercera vez consecutiva y el último miércoles regresó a los entrenamientos. Luego de las prácticas Concha se pronunció sobre los detractores del cuadro crema.

"Es parte de. Cuando estaba en Alianza y salía campeón seguramente los otros equipos decían lo mismo y ahora que estoy en la 'U' igual. No le tomo mucha importancia porque buscan desmerecer lo que uno logra dentro del campo", sostuvo Concha a Gol Perú.

Universitario le saca brillo al 'tri'

Además, remarcó que en la 'U' no hacen caso a lo que se comenta fuera de las canchas. Se enfocan en lo suyo.

"Sería demasiado injusto decir que salimos campeones porque nos favorecen los árbitros o la liga y desmerecer todo el trabajo que hacemos. Es mejor ignorar ese tipo de comentarios porque si no te desgastas innecesariamente", agregó.

Luego, Jairo Concha indicó que el tricampeonato de Universitario se debe a la constancia y gran nivel del plantel a lo largo de las últimas tres campañas.

"No es casualidad. Esto es porque tenemos a un grupo que entrena y se queda callado. Ya cuando recién logramos las cosas, salimos a hablar", añadió el mediocampista.

Concha también piensa en la bicolor

En otro momento, sobre la Selección Peruana, sostuvo que "creo que pude haber sido convocado anteriormente y también depende del gusto del entrenador. Espero ahora no salir de las convocatorias y jugar sobre todo. Eso es importante para cualquier jugador. Voy a seguir trabajando".

Hay que tener en cuenta que, con Universitario, Concha tiene dos partidos más para lo que resta de temporada: contra Deportivo Garcilaso y Los Chankas.