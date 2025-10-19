Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO: se enfrentan por la fecha 15 del Torneo Clausura

Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO: sigue la transmisión del encuentro por la fecha 15 del Torneo Clausura.

Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO: se enfrentan este lunes 20 de octubre por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. El encuentro se disputará en el IPD Huancayo, desde la 1:15 p.m. hora peruana, y será transmitido EN DIRECTO por L1 Max y L1 Play. También podrás escuchar el partido por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. También podrás seguir el minuto a minuto por RPP.pe.

Sport Huancayo vs Alianza Lima: ¿cómo llegan a la fecha 15 del Torneo Clausura 2025?



Sport Huancayo llega al partido con la necesidad de ganar. De los últimos cinco cotejos, solo ganó dos, por lo que se encuentra en el puesto 12 con 15 unidades. Alianza Lima también está en la obligación de sumar de a tres. Ganó tres y perdió dos en los últimos cinco cotejos. Si no gana, sus chances de ganar el Clausura serían mínimas.

¿Cuándo y dónde juegan Sport Huancayo vs Alianza Lima en vivo por el Torneo Clausura 2025?



El partido entre Sport Huancayo vs Alianza Lima está programado para el lunes 20 de octubre en el Estadio IPD Huancayo, de la región Junín. El recinto tiene capacidad para recibir a 20 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Sport Huancayo vs Alianza Lima en vivo por el Torneo Clausura 2025?



En Perú , el partido Alianza Lima vs. Sport Huancayo comienza a la 1:15 p.m.

, el partido Alianza Lima vs. Sport Huancayo comienza a la 1:15 p.m. En Ecuador, el partido Alianza Lima vs. Sport Huancayo comienza a la 1:15 p.m.

En Colombia, el partido Alianza Lima vs. Sport Huancayo comienza a la 1:15 p.m.

En Bolivia, el partido Alianza Lima vs. Sport Huancayo comienza a las 2:15 p.m.

En Venezuela, el partido Alianza Lima vs. Sport Huancayo comienza a las 2:15 p.m.

En Chile, el partido Alianza Lima vs. Sport Huancayo comienza a las 3:15 p.m.

En Argentina, el partido Alianza Lima vs. Sport Huancayo comienza a las 3:15 p.m.

En Brasil, el partido Alianza Lima vs. Sport Huancayo comienza a las 3:15 p.m.

En Paraguay, el partido Alianza Lima vs. Sport Huancayo comienza a las 3:15 p.m.

En Uruguay, el partido Alianza Lima vs. Sport Huancayo comienza a las 3:15 p.m.

En México (CDMX), el partido Alianza Lima vs. Sport Huancayo comienza a las 12:15 p.m.

En Estados Unidos (Miami), el partido Alianza Lima vs. Sport Huancayo comienza a las 2:15 p.m.

En España, el partido Alianza Lima vs. Sport Huancayo comienza a las 8:15 p.m.

¿Qué canal transmite el Sport Huancayo vs Alianza Lima en vivo?



El partido entre Sport Huancayo vs Alianza Lima se podrá ver EN VIVO por TV a través de L1 Max y L1 Play. También podrás escuchar el cotejo por los 89.7 FM y 730 AM de RPP y Audioplayer. El minuto a minuto lo tendrás por RPP.pe.

Sport Huancayo vs Alianza Lima: alineaciones posibles

Sport Huancayo: Ángel Zamudio; Yonatan Murillo, Marcelo Gaona, Johan Madrid, Sergio Barboza; Ricardo Salcedo, Edu Villar, Enzo Fernández, Javier Sanguinetti; Janio Postio y Marlon De Jesús.

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Josué Estrada, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Pedro Aquino, Piero Cari; Gaspar Gentile, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.