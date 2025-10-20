Un 'Depredador' en el área: Paolo Guerrero puso el 1-0 de Alianza Lima sobre Sport Huancayo [VIDEO]

Tras una pared con Eryc Castillo, que tuvo lujo incluido, Paolo Guerrero abrió el marcador para Alianza Lima.
Partido de altura. Alianza Lima visitó a su par de Sport Huancayo por la jornada 15 del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.
En el primer tiempo en el Estadio IPD, Alianza Lima no la pasaba bien porque Sport Huancayo se aproximaba al arco de Guillermo Viscarra. No obstante, apareció el delantero peruano Paolo Guerrero para poner por delante a los dirigidos por el entrenador Néstor 'Pipo' Gorosito.
El nuevo tanto de Guerrero en esta temporada se dio a los 23 minutos. Eryc Castillo tuvo una gran acción individual por derecha y asistió al 'Depredador', quien le devolvió la gentileza con un 'taquito'.
Paolo Guerrero anota en Alianza Lima
Es así que el ecuatoriano remató, el arquero local Zamudio despejó y la pelota dio en uno de los postes.
Ante ello, el atacante internacional con la Seleccion Peruana no dudó, fue al rebote y con un buen remate de derecha adelantó a los blanquimorados en la altura del país.
Para este partido, Alianza Lima tuvo una oncena titular conformada por Guillermo Viscarra; Josué Estrada, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Jesús Castillo, Alessandro Burlamaqui, Pablo Ceppelini; Gaspar Gentile, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.
En tanto, el 'Rojo Matador' salió con Ángel Zamudio; Yonatan Murillo, Marcelo Gaona, Johan Madrid, Josué Herrera; Diego Carabaño, Edu Villar, Enzo Fernández, Javier Sanguinetti; Ronal Huaccha e Isaias Luján.