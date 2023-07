Alianza Lima vs. Sporting Cristal: ¿cómo, cuándo y dónde ver el partidazo por Liga 1 Betsson?

Partidazo. Alianza Lima y el cuadro de Sporting Cristal chocan este fin de semana por la fecha 3 del Torneo Clausura 2023 de la Liga 1 Betsson.

Tanto Alianza Lima como Sporting Cristal vienen bien en materia fútbol al cotejo que podría definir al puntero solitario de lo que va de la liga peruana de primera división. El encuentro se llevará a cabo este sábado 8 de julio en el Estadio Alejandro Villanueva del distrito de La Victoria.

En Alianza llegan en medio de los problemas extradeportivos en el caso Christian Cueva. El mediapunta peruano no se ha entrenado en la semana debido a que el club no lo permitió debido a su ausencia a uno de los entrenamientos de manera injustificada.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo

Alianza Lima vs. Sporting Cristal: horarios en el mundo

Perú: 7:00 p.m.

Ecuador: 7:00 p.m.

Colombia: 7:00 p.m.

México: 6:00 p.m.

Argentina: 9:00 p.m.

Chile: 8:00 p.m.

Bolivia: 8:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 8:00 p.m.





En una reunión, de parte del club han solicitado de manera oficial la desvinculación con el popular 'Aladino', pero el futbolista solo ha aceptado una sanción económica y deportiva.

La sanción económica es del 50 % de su sueldo, cifra estipulada en el mismo Código Disciplinario del club; y la sanción deportiva es estar fuera del primer equipo por dos fechas.

Sin embargo, no son los únicos pedidos del internacional con la Selección Peruana. El aún volante de Alianza Lima solicitó que, luego de la sanción, no sea llevado a la "congeladora". Es decir, que tenga las mismas oportunidades.

En tanto, se pudo conocer que Gino Peruzzi no llega al encuentro frente a los celestes debido a una lesión. Se espera que el lateral derecho argentino sea parte del Clásico. Tampoco llega Andrés Andrade.

Del otro lado de la esquina se encuenta Sporting Cristal, elenco de La Florida que llega bien entonado a que se metió a la ronda de playoffs rumbo a los octavos de final de la Copa Sudamericana, en donde enfrentará al Emelec en ida y vuelta.

"El pueblo peruano me ha recibido bien, no hay nada igual como la cocina peruana, es parecido el sentimiento por el fútbol como en Brasil, estoy aprendiendo y disfrutando, y alcanzando los objetivos que me propuse", dijo en la previa.

¿Dónde ver el Alianza Lima ante Sporting Cristal vía TV por Liga 1?

Será transmitido por la señal de Liga 1 Max, canales 604 y 1604 HD de DirecTV. RPP Noticias te lo lleva en los 89,7 de la FM en radio, en tanto que RPP.pe tendrá los goles e incidencias

NUESTROS PODCAST

¿Existen alimentos para mejorar el cerebro?

La buena alimentación es necesaria para tener una buena calidad de salud... pero, ¿hay alimentos que ayuden a mejorar las capacidades del cerebro?