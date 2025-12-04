Uribe sobre posible llegada de Hernán Barcos a Sporting Cristal: "Un jugador con esa productividad no sería descartado"

Sporting Cristal visitará este sábado a Alianza Lima en la vuelta de los playoffs de la Liga1 Te Apuesto. El primer partido terminó empatado 1-1 en el Estadio Nacional con goles de Martín Távara y Hernán Barcos, que anotó en la recta final de su etapa como jugador blanquiazul.

El futuro de Hernán Barcos es uno de los temas más comentados del fútbol peruano. En Sporting Cristal aseguraron a RPP que de momento no se habló de una posible llegada del 'Pirata' a pesar de sus 41 años.

"No, este tema no se ha tocado. Primero por respeto a Hernán, porque es un elemento del equipo adversario. Se reconoce su gran trayectoria y su carrera llena de éxitos. Eso siempre hay que respetar y no manosear. Como el técnico ni dirigentes se han manifestado, yo por respeto no puedo manifestarme", señaló el director deportivo celeste, Julio César Uribe, al programa Fútbol como Cancha.

En otro momento, Uribe destacó el juego y la "productividad" de Hernán Barcos, que se alista para jugar la vuelta ante Cristial en el estadio Alejandro Villanueva.

"Un jugador con esa productividad no sería descartado en ningún lugar donde se busque la productividad, porque sería un contra sentido, pero hay que respetar muchas cosas. Primero en lo que el téncico plantea y luego que los señores dirigentes acordamos para potencia el objetivo del próximo año", agregó.

Hay que indicar que Franco Navarro en su labor como director deportivo anunció que Barcos no continuará en Alianza en la próxima temporada tras cinco años. En este período salió bicampeón peruano en 2021 y 2022.

Julio César Uribe en entrevista con RPP. | Fuente: RPP

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Sporting Cristal en vivo por la semifinal vuelta de los playoffs de Liga 1 2025?

El partido está programado para el sábado 6 de diciembre en el estadio Alejandro Villanueva en Lima, Perú. El recinto tiene una capacidad para 33, 938 espectadores.

¿Qué canal TV transmite el Alianza Lima vs Sporting Cristal en vivo?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú en TV por L1MAX (Liga1 MAX), canal disponible en diversos cableoperadores como DirecTV, Claro TV, WIN, Best Cable y más. Vía streaming el encuentro va por L1 Play y en el canal de YouTube de L1MAX. En Estados Unidos se ver por FOX Deportes y en demás países del extranjero a través de la plataforma Fanatiz.

RPP transmitirá el Alianza vs Cristal a través de los 89.7 FM, 730 AM, sus diversas señales a nivel nacional y también mediante Audioplayer. Los goles e incidencias los encontrarás en RPP.pe.