Paolo Guerrero espera que Hernán Barcos siga en Alianza, pero dice que "hay una comisión que evalúa y toma decisiones"

Paolo Guerrero habló del tema Hernán Barcos.
| Fuente: Club Alianza Lima
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Paolo Guerrero tuvo comentarios en relación a la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima a fin de temporada.

El tema se mantiene. A inicios de esta semana, RPP pudo conocer que la dirigencia de Alianza Lima no le renovará contrato a Hernán Barcos, por lo que el delantero saldrá del equipo que dirige Néstor Gorosito.

En relación a Hernán Barcos es que tuvo uso de la palabra Paolo Guerrero. El también atacante de Alianza Lima se defendió de algunas críticas que se han dado sobre él en las últimas horas y comentó que siempre actúa pensando en lo mejor para la institución íntima.

"Yo jamás perjudicaría al club de mi corazón. Mi familia es hincha de Alianza. El que piense que haga algo en contra del club, no es hincha. Me mantengo al margen y duelo. Tengo que seguir contra eso. Hay que trabajar y enfocarme en el partido del sábado", sostuvo Guerrero a su salida del entrenamiento de Alianza.

Hernán Barcos tiene 9 goles en lo que va de la Liga 1 2025.
| Fuente: Club Alianza Lima

Paolo Guerrero y lo que dijo de Hernán Barcos

Además, ante la pregunta si es que espera que el 'Pirata' siga, indicó que espera que sí, aunque la medida es de la directiva.

"Me gustaría decir muchas cosas, pero estoy enfocado. Sí (que continúe Barcos). Es una decisión del club. Le estoy agradecido por lo que ha dado, hacer goles y tener títulos. Como hincha, cómo no voy a estar agradecido", agregó el 'Depredador'.

Luego, zanjó el tema de Hernán Barcos añadiendo que no tiene nada que ver con la marcha con su aún compañero en Alianza Lima.

"Hay una comisión directiva, un cuerpo técnico que evalúa y toma decisiones. No me queda más que prepararme, entrenarme y salir a la cancha a dar la vida", indicó Paolo Guerrero, quien juega su segunda temporada como blanquiazul.

Alianza le abre la puerta de salida de Barcos

En la previa, el pasado martes Hernán Barcos había manifestado su deseo de seguir en Alianza Lima para la próxima temporada 2026 de la Liga1 y Copa Libertadores.

"No depende de mí. Yo no tengo nada que ver con eso. Yo no tomo las decisiones en Alianza Lima. No tengo respuesta para eso y los números me avalan. Yo pedí saber cómo estaba mi situación para organizar mi vida. El apoyo del hincha es incondicional. Le debo muchísimo", mencionó.

