Paolo Guerrero espera que Hernán Barcos siga en Alianza, pero dice que "hay una comisión que evalúa y toma decisiones"

El tema se mantiene. A inicios de esta semana, RPP pudo conocer que la dirigencia de Alianza Lima no le renovará contrato a Hernán Barcos, por lo que el delantero saldrá del equipo que dirige Néstor Gorosito.
En relación a Hernán Barcos es que tuvo uso de la palabra Paolo Guerrero. El también atacante de Alianza Lima se defendió de algunas críticas que se han dado sobre él en las últimas horas y comentó que siempre actúa pensando en lo mejor para la institución íntima.
"Yo jamás perjudicaría al club de mi corazón. Mi familia es hincha de Alianza. El que piense que haga algo en contra del club, no es hincha. Me mantengo al margen y duelo. Tengo que seguir contra eso. Hay que trabajar y enfocarme en el partido del sábado", sostuvo Guerrero a su salida del entrenamiento de Alianza.