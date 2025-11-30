Cazonatti 'calienta' duelo ante Alianza Lima: "Vamos con todo, tenemos grandes posibilidades"

Sporting Cristal jugará los playoffs de la Liga1 2025 y buscará luchar por el cupo Perú 2 a la Copa Libertadores. En este plantel celeste ya estará Gustavo Cazonatti, quien tras superar una complicada lesión, volverá a las canchas.

A unos días del partido de ida frente a Alianza Lima, Cazzonati contó cómo su proceso de recuperación tras la lesión que sufrió desde febrero pasado.

“Fue un año muy difícil para mí, donde tuve una lesión muy larga, pero poco a poco me vengo recuperando y quiero trabajar para mejorar”, declaró a un medio brasileño.

“Tuve muchas facilidades cuando llegué a Sporting Cristal pues tenía a Ignacio, que es brasileño, y el entrenador era Anderson Moreira. Ahora estoy con Filipe Vizeu; desde que llegó lo estoy ayudando. Fue muy bien recibido. Estamos felices aquí”, agregó.

Asimismo, hizo hincapié que en el fútbol peruano hay tres clubes grandes. “Son tres clubes aquí que son los más grandes: Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal”, comentó.

Apunta a Alianza Lima

Cazonatti cree que tiene Cristal que tiene chances de dejar en el camino a Alianza Lima. “Ahora estamos en esta disputa de segundo lugar para ver quién va a la fase de grupos. Y tenemos grandes oportunidades. Ahora tenemos una semifinal, que es el clásico contra Alianza Lima. Vamos con todo para conseguir esta clasificación, que es muy importante para nosotros”, culminó.

¿Cuándo y dónde se juega el Cristal y Alianza por los playoffs de la Liga1?

El partido está programado para el martes 2 de diciembre en el Estadio Nacional en Lima, Perú. El recinto tiene una capacidad para 43 086 espectadores.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Alianza Lima en vivo por TV en los playoffs de Liga1?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú en TV por L1MAX (Liga1 MAX), canal disponible en diversos cableoperadores como DirecTV, Claro TV, WIN, Best Cable y más. Vía streaming el encuentro va por L1 Play y en el canal de YouTube de L1MAX. En Estados Unidos se ver por FOX Deportes y en demás países del extranjero a través de la plataforma Fanatiz.

RPP transmitirá el Cristal vs Alianza a través de los 89.7 FM, 730 AM, sus diversas señales a nivel nacional y también mediante Audioplayer. Los goles e incidencias los encontrarás en RPP.pe.