Micke Palomino será el ábitro del Sporting Cristal vs. Alianza Lima por la semifinal de los playoffs

La temporada regular en la Liga1 Te Apuesto 2025 llegó a su fin, sin embargo, todavía quedan por disputarse cuatro partidos más que resolverán qué equipo es el subcampeón y llegará directamente a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores.

Alianza Lima enfrentará a Sporting Cristal en partidos de ida y vuelta por las semifinales (fase 1), mientras que el ganador de esta serie chocará con Cusco FC para definir al cuadro que se hace con el señalado boleto internacional.

Con el primer partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima aproximándose, la Comisión Nacional de Árbitros designó a Micke Palomino como el juez encargado para dirigir la contienda.

Micke Palomino, el árbitro del Sporting Cristal vs. Alianza Lima

Micke Palomino, quien tiene la categoría de árbitro de Primera, será el principal de la contienda a jugarse el martes 2 de diciembre en el Estadio Nacional, donde será local el conjunto celeste.

El equipo de jueces que acompañarán a Palomino son Diego Jaimes (FIFA) y Enrique Pintos como árbitros asistentes. Víctor Cori será el cuarto árbitro. En la cabina del VAR estarán David Huamán y Raúl López.

En lo que va del curso, Palomino dirigió a Sporting Cristal en la derrota 1-0 ante Alianza Atlético y en el empate sin goles con el mismo cuadro durante el Torneo Clausura.

Respecto a Alianza Lima, participó en dos de sus compromisos de la actual Liga1 Te Apuesto: el 0-0 con Sport Huancayo en Matute y el triunfo como visitante ante Ayacucho FC en la altura.

Así llegan Sporting Cristal y Alianza Lima

Sporting Cristal enlazó tres victorias consecutivas para cerrar su andar en el Torneo Clausura, siendo su último triunfo el 1-2 ante Atlético Grau en Piura con los goles de Diego Otoya y Cristian Benavente.

En tanto, Alianza Lima accedió a esta etapa culminando el Clausura con el triunfo de 3-0 sobre UTC con los tantos de Paolo Guerrero, Jesús Castillo y Gaspar Gentile.

En sus dos enfrentamientos del curso los celestes no han podido con los blanquiazules. Alianza le ganó a Cristal como visitante en el Nacional por el Apertura (1-2) y en el segundo encuentro del año empataron 0-0.