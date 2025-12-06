Golpe para Alianza Lima: Martín Távara anota un golazo de tiro libre y completa triplete [VIDEO]

Martín Távara convirtió tres goles en el Sporting Cristal vs Alianza Lima por la Liga1 Te Apuesto.

Sporting Cristal consiguió lo impensado y anotó el 3-3 en el duelo ante Alianza Lima por la vuelta de las semifinales de los playoffs de la Liga1 Te Apuesto. Martín Távara volvió a aparecer en escena para completar su triplete.

Noticia en desarrollo...

Así fue el tercer gol de Cristal ante Alianza Lima. | Fuente: L1 Max

Alianza vs Cristal: así arrancaron en partido

Alianza: Guillermo Viscarra; Marco Huaman, Carlos Zambrano, renzo Garcés, Miguel Trauco; Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Alan Cantero; Kevin Quevedo, Paolo Guerrero y Eryc Castillo.

Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Nicolás Pasquini; Jesús Pretell, Martín Távara, Ian Wisdom; Santiago González, Maxloren Castro y Felipe Vizeu.