¡Está intratable! Eryc Castillo anotó en el Alianza vs Cristal tras tremendo contragolpe [VIDEO]

Eryc Castillo lleva 12 goles en el año con Alianza Lima.
Eryc Castillo lleva 12 goles en el año con Alianza Lima. | Fuente: L1Max
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

La 'Culebra' Castillo sumó un doblete en el choque de Alianza Lima ante Sporting Cristal por los playoffs.

Alianza Lima reaccionó y anotó tres anotaciones en el primer tiempo del choque ante Sporting Cristal, en Matute, por la vuelta de la semifinal de los playoffs de la Liga1 Te Apuesto.

Noticia en desarrollo... 

Alianza Lima
Eryc Castillo celebra su segundo gol en Alianza vs Cristal. | Fuente: L1 Max

Alianza vs Cristal: alineaciones confirmadas

Alianza: Guillermo Viscarra; Marco Huaman, Carlos Zambrano, renzo Garcés, Miguel Trauco; Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Alan Cantero; Kevin Quevedo, Paolo Guerrero y Eryc Castillo.

Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Nicolás Pasquini; Jesús Pretell, Martín Távara, Ian Wisdom; Santiago González, Maxloren Castro y Felipe Vizeu.

Alianza Lima Eryc Castillo Sporting Cristal Liga1

