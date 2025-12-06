¡Está intratable! Eryc Castillo anotó en el Alianza vs Cristal tras tremendo contragolpe [VIDEO]

Alianza Lima reaccionó y anotó tres anotaciones en el primer tiempo del choque ante Sporting Cristal, en Matute, por la vuelta de la semifinal de los playoffs de la Liga1 Te Apuesto.
Noticia en desarrollo...
Alianza vs Cristal: alineaciones confirmadas
Alianza: Guillermo Viscarra; Marco Huaman, Carlos Zambrano, renzo Garcés, Miguel Trauco; Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Alan Cantero; Kevin Quevedo, Paolo Guerrero y Eryc Castillo.
Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Nicolás Pasquini; Jesús Pretell, Martín Távara, Ian Wisdom; Santiago González, Maxloren Castro y Felipe Vizeu.