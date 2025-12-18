Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

"No fue a golpes": Guillermo Enrique admitió que tuvo un incidente con Paolo Guerrero

Paolo Guerrero se perfila como capitán en Alianza Lima.
Paolo Guerrero se perfila como capitán en Alianza Lima. | Fuente: Alianza Lima
José Luis Blanco Pagán

por José Luis Blanco Pagán

·

Guillermo Enrique además indicó que no tendría problemas de jugar en Universitario o Sporting Cristal.

La etapa de Guillermo Enrique en Alianza Lima acabó tras la temporada 2025. El club victoriano decidió no iniciar las negociaciones para alargar el vínculo del defensa argentino que en las últimas horas se pronunció sobre su salida del cuadro de La Victoria.

Enrique considera que no olvidará su paso por Alianza, aunque también admitió que tuvo un problema con Paolo Guerrero durante la campaña. Sin embargo, dejó en claro que al final se dio un abrazo con el experimentado delantero.

"Salí a descartar rumores de alguna pelea con Paolo. Yo lo respeto demasiado, conmigo siempre se llevó bien. Tuvimos un cruce pero no fue a golpes, que nos peleamos mal, tus colegas lo exageraron. Al día siguiente hablamos con dos personas civilizadas y nos dimos un abrazo", señaló.

Además, lamentó que algunos de sus compañeros cometieron actos de indisciplina. "En Alianza se habló casi todo el año de videos, de jugadores que salieron de juerga, que salieron de fiesta, son cosas que no se podían controlar", agregó.

No descarta jugar en Universitario

A pesar que dijo que podría volver en el futuro en Alianza, no le cierra las puertas para jugar en Universitario o Sporting Cristal. 

"Si se da la oportunidad de jugar en Sporting Cristal o Universitario, bienvenido sea. No le cierro las puertas a nadie", culminó.

Guillermo Enrique descartó que su salida de Alianza Lima se deba a sus constantes lesiones.
Guillermo Enrique descartó que su salida de Alianza Lima se deba a sus constantes lesiones. | Fuente: Alianza Lima
Te recomendamos

Video recomendado

Tags
Alianza Lima Guillermo Enrique Paolo Guerrero Liga1

RPP TV

En Vivo

TODO SOBRE APUESTAS DEPORTIVAS
Más sobre Descentralizado

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA