"No fue a golpes": Guillermo Enrique admitió que tuvo un incidente con Paolo Guerrero

La etapa de Guillermo Enrique en Alianza Lima acabó tras la temporada 2025. El club victoriano decidió no iniciar las negociaciones para alargar el vínculo del defensa argentino que en las últimas horas se pronunció sobre su salida del cuadro de La Victoria.

Enrique considera que no olvidará su paso por Alianza, aunque también admitió que tuvo un problema con Paolo Guerrero durante la campaña. Sin embargo, dejó en claro que al final se dio un abrazo con el experimentado delantero.

"Salí a descartar rumores de alguna pelea con Paolo. Yo lo respeto demasiado, conmigo siempre se llevó bien. Tuvimos un cruce pero no fue a golpes, que nos peleamos mal, tus colegas lo exageraron. Al día siguiente hablamos con dos personas civilizadas y nos dimos un abrazo", señaló.

Además, lamentó que algunos de sus compañeros cometieron actos de indisciplina. "En Alianza se habló casi todo el año de videos, de jugadores que salieron de juerga, que salieron de fiesta, son cosas que no se podían controlar", agregó.

No descarta jugar en Universitario

A pesar que dijo que podría volver en el futuro en Alianza, no le cierra las puertas para jugar en Universitario o Sporting Cristal.

"Si se da la oportunidad de jugar en Sporting Cristal o Universitario, bienvenido sea. No le cierro las puertas a nadie", culminó.