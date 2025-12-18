El pedido de Alianza Lima a sus hinchas de cara al duelo ante Inter Miami de Messi

Desde que Alianza Lima confirmó el choque ante Inter Miami de Lionel Messi, los hinchas blanquiazules se encuentran a la expectativa del inicio de venta de entradas para este compromiso correspondiente a la Noche Blanquiazul 2026.

A través de sus redes sociales, Alianza publicó un mensaje dedicado a sus hinchas para que se suscriban en 'Hazte íntimo' con el fin que cuenten un descuento en la entrada ante el campeón de la MLS.



"Suscríbete o renueva a Hazte Íntimo hasta mañana jueves 18 (11:59 PM) y accede al descuento de entradas de la Noche Blanquiazul 2026", apuntó Alianza.

Esta será la segunda vez que Messi juegue en Lima con Inter Miami. La primera vez lo hizo en enero pasado en el empate 0-0 ante Universitario en el estadio Monumental.

Hay que indicar que Alianza será dirigido por el argentino Pablo Guede, que en conferencia de prensa aseguró que la prioridad será que los blanquiazules logren el título de la Liga1.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Inter Miami por la Noche Blanquiazul 2026?



El partido entre Alianza Lima vs Inter Miami está programado para el sábado 24 de enero en el Estadio Alejandro Villanueva. El recinto tiene una capacidad para 33.938 espectadores.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Inter Miami en vivo por la Noche Blanquiazul?



En Perú , el partido entre Alianza Lima vs Inter Miami comienza a las 8:00 p.m.

, el partido entre Alianza Lima vs Inter Miami comienza a las 8:00 p.m. En Colombia, el partido entre Alianza Lima vs Inter Miami comienza a las 8:00 p.m.

En Ecuador, el partido entre Alianza Lima vs Inter Miami comienza a las 8:00 p.m.

En Bolivia, el partido entre Alianza Lima vs Inter Miami comienza a las 9:00 p.m.

En Venezuela, el partido entre Alianza Lima vs Inter Miami comienza a las 9:00 p.m.

En Brasil, el partido entre Alianza Lima vs Inter Miami comienza a las 10:00 p.m.

En Argentina, el partido entre Alianza Lima vs Inter Miami comienza a las 10:00 p.m.

En Chile, el partido entre Alianza Lima vs Inter Miami comienza a las 10:00 p.m.

En Uruguay, el partido entre Alianza Lima vs Inter Miami comienza a las 10:00 p.m.

En Paraguay, el partido entre Alianza Lima vs Inter Miami comienza a las 10:00 p.m.

En México, el partido entre Alianza Lima vs Inter Miami comienza a las 7:00 p.m.

En Estados Unidos (Washington), el partido entre Alianza Lima vs Inter Miami comienza a las 8:00 p.m.

En España, el partido entre Alianza Lima vs Inter Miami comienza a las 2:00 a.m. (domingo 25 de enero)





