Sin Guillermo Enrique ni Piero Cari: Néstor Gorosito presentó su lista de convocados para el Alianza vs Cristal

Alianza Lima se alista para enfrentar a Sporting Cristal por la vuelta de los playoffs de la Liga1 Te Apuesto. Para este partido, el entrenador Néstor Gorosito realizará una serie de cambios en su oncena titular y llamó la atención sobre la lista de convocados para el duelo en el estadio Alejandro Villanueva.

En la nómina no aparece el defensa Guillermo Enrique, que tuvo una aceptable labor en la ida ante Sporting Cristal e incluso anuló en varias ocasiones a Maxloren Castro. Sin embargo, no es el único.

Piero Cari no apareció entre los elegidos del DT Gorosito como el choque del martes. Su caso causa sorpresa debido que es una de laos jóvenes valores que se había ganado un sitio en el equipo.

Otros que no están tampoco son Josué Estrada, Matías Succar, Gaspar Gentile o Jean Pierre Archimbaud.

De no mediar inconvenientes, Alianza alinearía con: Guillermo Viscarra; Marco Huamán, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Jesús Castillo, Fernando Gaibor, Pablo Ceppelini; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Paolo Guerrero.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Sporting Cristal en vivo por la semifinal vuelta de playoffs de Liga 1 2025?



El partido está programado para el sábado 6 de diciembre en el estadio Alejandro Villanueva en Lima, Perú. El recinto tiene una capacidad para 33, 938 espectadores.

Dónde ver el Alianza Lima vs Sporting Cristal en vivo por TV?



El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú en TV por L1MAX (Liga1 MAX), canal disponible en diversos cableoperadores como DirecTV, Claro TV, WIN, Best Cable y más. Vía streaming el encuentro va por L1 Play y en el canal de YouTube de L1MAX. En Estados Unidos se ver por FOX Deportes y en demás países del extranjero a través de la plataforma Fanatiz.

RPP transmitirá el Alianza vs Cristal a través de los 89.7 FM, 730 AM, sus diversas señales a nivel nacional y también mediante Audioplayer. Los goles e incidencias los encontrarás en RPP.pe.