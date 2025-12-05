La emotiva despedida de Diego Churín de Universitario: "Fue un placer vestir la camiseta más grande del Perú"

A través de sus redes sociales, Diego Churín se pronunció luego de confirmarse su salida de Universitario de Deportes. Dejó en claro que fue un orgullo vestir las camiseta del tricampeón nacional.

"Fue un placer vestir la camiseta del club más grande de Perú; formar parte de este gran plantel", fue la primera parte del mensaje del delantero argentino de 36 años.

A continuación, destacó haber sido dirigido por Jorge Fossati y Fabián Bustos en su paso por la 'U'. "Haber sido dirigido por Fabián y Jorge, de los cuales he aprendido mucho y de haber conocido grandes personas que aman y cuidan tanto al Club como es el personal que ayuda todos los días y son tan parte como nosotros de la 39", agregó.

"Gracias Universitario, gracias Perú, gracias a todos por el apoyo! Y DALE U", culminó.

Churín fichó por Universitario en diciembre pasado, pero no pudo arrebatarle el puesto de centrodelantero titular a Alex Valera. Anotó 5 goles en 22 partidos.

Sus excompañeros se despiden de Diego Churín

"Tremendo profesional y mejor persona. Me llevo grandes momentos juntos y tu linda amistad. Que te vaya muy bien siempre. Abrazo grande amigo", señaló Matías Di Benedetto por Churín.

Por su parte, Horacio Calcaterra también se manifestó sobre el adiós de Diego Churín. "Tanque querido, lo mejor siempre. Se te quiere".

Altas y bajas en Universitario:

Sebastián Britos (Baja)

Diego Churín (Baja)

Gabriel Costa (Baja)

Jairo Vélez (Saldría del club)

Diego Romero (regresa)