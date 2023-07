Leao Butrón confía en triunfo de Alianza Lima ante Universitario en el clásico: "Tiene mucho mejor equipo"

Alianza Lima afrontará esta semana uno de los partidos más difíciles de la temporada cuando reciba a Universitario de Deportes, en duelo correspondiente a la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 Betsson 2023. En esa línea, el exarquero blanquiazul Leao Butrón se refirió al nuevo clásico del fútbol peruano.

Para Butrón, Alianza no llega afectado al clásico pese a la derrota ante Sport Boys. "No lo considero así. El clásico es un partido tan importante, los dos llegan bien y eso no te da chance para distraerte ni un poco. Todos los sentidos están en ese partido desde ya en el plantel. Lo de Cristal y Boys ya no lo recuperas, creo que la mirada está en el clásico y lo demás ya quedó atrás", señaló.

Asimismo, Butrón indicó que Alianza es el favorito para conseguir los tres puntos en el choque se efectuará el sábado 22 de julio, en el estadio Alejandro Villanueva.

"Si Alianza Lima logra poner la intensidad que la ‘U’ le pone a los partidos, no tendría que tener problemas para ganar. Tiene mucho mejor equipo. Sé que eso no es determinante, yo recuerdo ganar un clásico con juveniles, pero sí creo que Alianza debería ganar este sábado por el plantel que tiene y por el juego", agregó a Depor.

Butrón defiende a Guillermo Salas

Guillermo Salas cuenta con detractores, que señalan que el entrenador de 48 años ya no debería ser el dueño del banquillo del actual bicampeón peruano; sin embargo, Leao Butrón defendió al técnico.

"No entiendo por qué se habla de eso. Creo que todos sabemos que los números de Salas son importantes mientras ha dirigido al equipo. Creo que los que hablan de eso quieren desestabilizar a Alianza Lima. Los que buscan lo mejor para Alianza no deberían ni tocar el tema", señaló.

El lunes pasado, Alianza Lima informó que se agotaron todas las entradas para el encuentro contra Universitario, que con 10 puntos es uno de los líderes del Clausura junto a Sporting Cristal.

Pablo Sabbag sobre el clásico

"Es el partido más lindo que hay en el año. Esperamos poder repetir el triunfo. La 'U' es un gran equipo que juega con intensidad. Será muy físico y tenemos que ganarlo", remarcó el delantero colombiano Pablo Sabbag.

Para el 'Jeque', Alianza no ha logrado reeditar sus mejores actuaciones que logró en 2023.

"No hemos podido demostrar últimamente lo que hemos hecho en todo el año. Nos queda trabajar. El fútbol tiene sus momentos", añadió.

