Waldir Sáenz es el máximo anotador en la historia de Alianza Lima con 178 goles. | Fuente: Líbero

Alianza Lima organizará una edición más de la 'Noche Blanquiazul' este miércoles 30 de enero cuando reciba a Barcelona de Guayaquil en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute. La escuadra blanquiazul, ahora dirigida por Miguel Ángel Russo, tendrá su primer duelo oficial en su estadio en el 2019 frente al elenco ecuatoriano y espera darle un buen espectáculo a todos sus hinchas.

No obstante, uno de los principales ídolos de Alianza Lima, Waldir Sáenz, manifestó que aún está indeciso sobre si ir o no a la presentación de la entidad victoriana por el hecho de no haber recibido hasta ahora ninguna invitación por parte de la dirigencia del club.

"No pude ver el partido de Alianza Lima contra Barcelona porque estaba de viaje. Aún no sé si iré a la 'Noche Blanquiazul', pues no he recibido ninguna invitación de la directiva. Tendría que conseguirme entradas para poder asistir", dijo 'Wally' a ovacion.pe.

Por otra parte, Waldir Sáenz se unió a la ola de críticas contra Daniel Ahmed por la participación de la Selección Peruana en el Sudamericano Sub 20 y consideró que el próximo en asumir la dirección técnica de ese combinado debe ser Pablo Zegarra.

"¿Qué hizo Ahmed para tener esta selección en sus manos? Acá en Perú hay un técnico joven que viene de España y fue entrenador de la reserva de un equipo de allá, y ese señor es Pablo Zegarra. No comprendo por qué Ahmed está en la selección y no Zegarra. Él ha estado dos años con este equipo y parece que no ha hecho nada, el señor tiene que irse junto a todos los que están trabajando con él. Sería el colmo que lo premien con otra selección", finalizó Waldir Sáenz.