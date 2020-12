Wilmer Aguirre convirtió el único hat trick de Alianza Lima en la Copa Libertadores | Fuente: AFP | Fotógrafo: ALEJANDRO PAGNI

Wilmer Aguirre es uno de los futbolistas más recordados en Alianza Lima cuando se piensa en la Copa Libertadores. Su épica jornada ante Estudiantes de La Plata en el 2010, donde anotó un hat trick, quedó registrado en la historia blanquiazul al ser el único que pudo festejar, hasta el momento, por partida triple en un mismo partido.

El ‘Zorrito’ que se formó en las divisiones menores del club victoriano, se refirió a la actual situación de la institución y la incertidumbre por el descenso a Segunda División.

“Alianza tiene que ganarse el jugar la Liga 1 jugando, como corresponde. Pero también resalto el reclamo, no tanto como para salvar a Alianza, sino para sentar un precedente de que los reglamentos a veces no se cumplen. Pero Alianza tiene que ganarse su vuelta en el campo y no en la mesa", señaló en ‘Ovación’.

Wilmer Aguirre, de 37 años y que debutó a nivel profesional con Alianza Lima en 2001, manifestó que estaría dispuesto a volver al equipo para afrontar el ascenso. Actualmente afronta el certamen con la camiseta de Pirata FC.

"Siempre ha sido mi sueño volver a Alianza, quiero estar los últimos años de mi carrera y retirarme por la puerta grande. Ahora si se da la posibilidad de jugar Liga 2 con ellos, yo encantado. Alianza siempre ha estado en mi corazón porque soy hincha, pero en este momento no depende de mí, sino de la dirigencia”, indicó.