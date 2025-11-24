Así reaccionó Pablo Bengoechea ante posible salida de Hernán Barcos de Alianza Lima: "Le ha tocado hacer grandes cosas"

Pablo Bengoechea es voz autorizada para hablar sobre Alianza Lima, club al que sacó campeón nacional en la temporada 2017. El 'Profesor' espera que el equipo íntimo consiga ubicarse en el segundo lugar de la temporada para ser Perú 2 en la Copa Libertadores 2026.

Además, Bengoechea fue consultado sobre la situación de Hernán Barcos, cuyo futuro es una incertidumbre debido que no es segura su permanencia en Alianza para la próxima campaña.

"Nunca fui de meterme o de tener opinión donde no debo. Que sea lo mejor para Alianza y para Barcos, no hay duda que lleva muchos años en la institución y le ha tocado hacer grandes cosas", señaló al programa Fútbol como Cancha de RPP.

El también exfutbolista de Uruguay agregó que "me imagino que de común acuerdo van a decidir, espero que sea lo mejor para Alianza y para Barcos".

Pablo Bengoechea en entrevista con RPP. | Fuente: RPP

Hernán Barcos confirmó interés de club uruguayo

Desde Uruguay, se informó que Albión FC se encuentra interesado en sus servicios. En esa línea, el 'Pirata' Barcos confirmó que ya hubo un contacto con el fútbol 'charrúa'.

"Me han hablado y obviamente los he escuchado, pero les dije que la prioridad la tiene Alianza. Después de jugar ante UTC, el club empezará a decidir y ahí veremos qué pasa”,", declaró a los medios.

Albion consiguió el título de la Segunda División y el próximo año jugará en la Liga AUF, por lo cual buscará reforzará sus líneas.

Asimismo, Barcos dejó en claro que su prioridad es continuar en Alianza, club donde llegó en 2021 y salió bicampeón nacional.

“Desde el club ya saben mi deseo, lo he manifestado varias veces, ellos están estudiando y viendo la posibilidad. Yo quiero cerrar mi carrera en Alianza”, manifestó.