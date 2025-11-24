"No se va": desde la emotiva ovación a Hernán Barcos hasta afiches que piden su renovación en Alianza Lima [VIDEO]

Alianza Lima goleó 3-0 a UTC en el estadio Alejandro Villanueva, pero no le alcanzó para quedar segundo en la Tabla Acumulada, por lo que jugará ante Sporting Cristal por los playoffs. Al margen del resultado, los hinchas blanquiazules también estaban a la expectativa sobre la presencia de Hernán Barcos, cuya continuidad no es segura.

Hay que indicar que antes del pitazo inicial se repartieron volantes indicando que Barcos debe continuar en Alianza. En el mensaje se señaló que el 'Pirata' debe seguir un año más, ya que "es 100% profesional, 100% humanitario y 100% ejemplo a seguir".

Además, Matute dejó una imagen reveladora: las cuatro tribunas ovacionaron al atacante de 41 años en su ingreso a la cancha. A los 61 minutos reemplazó a Paolo Guerrero, quien le dio la cinta de capitán. El "no se va, no se va" se dejó sentir.

Hernán Barcos señaló que espera seguir en Alianza Lima, club donde es el máximo goleador extranjero de la historia del club de La Victoria.

La ovación de los hinchas de Alianza Lima para Hernán Barcos | Fuente: RPP

La palabra de Hernán Barcos

"Esperemos que esta semana se resuelva y tener la tranquilidad de todo. La respuesta es de Alianza. Ellos saben lo que quiero", indicó Barcos de manera breve sobre su permanencia en Alianza.

Asimismo, el popular 'Pirata' -con pasado en Gremio de Porto Alegre y LDU Quito dejó en claro que a sus 42 años tiene más que darle al cuadro íntimo.

"Hermoso. El hincha siempre está y acompaña. Espero poder estar acá ayudando al club y el cariño del hincha es recíproco. Todavía tengo mucho para darle al club", agregó el ex internacional con la Selección de Argentina.