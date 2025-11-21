Pablo Bengoechea, exDT de Alianza, se rinde ante Alex Valera: "Perú ganó un delantero con potencial"

Alex Valera plasmó la mejor temporada de su carrera después de un gran rendimiento con Universitario de Deportes que se coronó tricampeón de la Liga1 Te Apuesto. El atacante de 29 años sumó 17 goles en el torneo peruano, mientras que en la Selección Peruana se ganó la titularidad.

El exjugador de Deportivo Llacuabamba respondió tras la confianza del entrenador interino de la bicolor, Manuel Barreto, y anotó un gol en el empate ante Rusia. Un tanto que selló el empate 1-1 en San Petersburgo.

Luego, Valera reafirmó su buen momento ante Chile. En una de sus jugadas fue derribado en el área y se cobró un penal que cambió por gol con un remate de zurda.

En esa línea, Pablo Bengoechea llenó de elogios al atacante del cuadro crema. El exentrenador de Alianza Lima dice que el futbolista peruano tiene una serie de recursos.

“Ahora que Valera está en la selección, Perú ha ganado un delantero con un potencial enorme, algo que en las Eliminatorias no tenían. Para mí, Valera tiene muchos recursos como delantero. No es el típico ‘9′ de estar en el área", contó en el programa ‘Línea de 5′.

“Puede jugar de 9 y puede jugar de segundo punta porque hace diagonales para afuera y adentro. Tiene juego aéreo, remate de larga distancia. Para mí, es un delantero muy completo que no sé si va a continuar porque ha tenido buenos rendimientos”, culminó.