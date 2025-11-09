Alianza Universidad perdió la categoría: ¿cuál será el último en descender a la Liga2?

Alianza Universidad no jugará en la Liga1 en la próxima temporada. El equipo huanuqueño no pudo escapar el descenso un año después de haber conseguidp regresar a la máxima división del fútbol peruano.

El triunfo de Juan Pablo II ante el Atlético Grau confirmó lo que era un hecho: Alianza Universidad se quedó sin chances de salvarse de la baja a falta de jugar dos compromisos en el Torneo Clausura.

El equipo de Huánuco logró mejorar en rendimiento bajo la batuta de Roberto Mosquera. Sin embargo,la campaña en el Apertura lo condenó para jugar el próximo año en la Liga2.

Alianza Universidad suma 25 puntos y se ubica en el puesto 18 de la Tabla Acumulada, mientras que UTC lleva 32 y ya matemáticamente es imposible alcanzarlo.

Aún falta un equipo para el descenso en Liga1

Binacional fue el primer equipo en descender por un fallo judicial y en las últimas horas lo sigue Alianza Universidad, pero todavía queda que se defina cuál será el tercer equipo en ir a la baja.

Este saldrá entre en una pelea entre cuatro equipos: Juan Pablo (33), Comerciantes Unidos (33), UTC (32) y Ayacucho FC (29).

Alianza Universidad en la tabla de posiciones: