Alianza Universidad vs. Cusco FC: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el partido clave de la Liga1?

Alianza Universidad vs. Cusco FC EN VIVO: se enfrentan este domingo 2 de noviembre en el Estadio Heraclio Tapia León, en Huánuco. El partido corresponde a la fecha 17 por el Torneo Clausura de la Liga1 Te Apuesto 2025 y se jugará a partir de la 1:00 p.m. (hora peruana). La transmisión del compromiso podrá seguirse por RPP, L1MAX y L1 Play. Todos los detalles del encuentro los encontrarás en la página web RPP.pe.





Cotejo decisivo en la parte alta y baja del campeonato. Cusco FC ya está en los playoffs, pero está cerca de asegurar su pase directo a la final de esta instancia. Los dorados quieren aprovechar el empate de Alianza Lima ante Melgar para lograr una diferencia de 4 puntos cuando resten solo dos jornadas.

Alianza Universidad, por su parte, está al límite. Después de la última remontada que sufrió ante UTC, prácticamente está obligado a ganar para seguir con vida. De no hacerlo y si los que pelean por evitar el descenso suman, se confirmará la pérdida de categoría.

Alianza Universidad vs Cusco FC: altas y bajas a la fecha 17 del Torneo Clausura 2025

Cusco FC tendrá la reaparición de Aldair Fuentes tras cumplir con su fecha de suspensión y en duda está el goleador Facundo Callejo. Por su lado, Alianza Universidad separó hace unas semanas a los jugadores Carlos Ascues, Jesús Barco y Alexi Gómez por indisciplina.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Universidad vs Cusco FC EN VIVO por el Torneo Clausura 2025?

El partido de Alianza Universidad ante el elenco de Cusco FC está programado para el domingo 2 de noviembre en el Estadio Heraclio Tapia León, en Huánuco. El recinto tiene capacidad para recibir a 25 000 espectadores, aproximadamente.

¿A qué hora juegan Alianza Universidad vs Cusco FC EN VIVO por el Torneo Clausura 2025?

En Perú , el partido Alianza Universidad vs. Cusco FC comienza a la 1:00 p.m.

¿Qué canal transmite el Alianza Universidad vs Cusco FC EN VIVO?

El partido EN DIRECTO será transmitido a todo el Perú en TV por L1 MAX (Liga1 MAX), canal disponible en diversos cableoperadores como DirecTV, Claro TV, WIN, Best Cable y más. Vía streaming el encuentro va por L1 Play. En Estados Unidos se ver por FOX Deportes y en demás países del extranjero a través de la plataforma Fanatiz.

RPP transmitirá el Alianza Universidad vs. Cusco FC a través de los 89.7 FM, 730 AM, sus diversas señales a nivel nacional y también mediante Audioplayer. Los goles e incidencias los encontrarás en RPP.pe.

Alianza Universidad vs Cusco FC: alineaciones posibles

Alianza Universidad: Ítalo Espinoza; B. Guevara, Otávio Gut, Paolo Fuentes, A. Perleche, J. Canela; Joffré Escobar, Edson Aubert, Omar Vásquez, Marcos Lliuya; y Yorleys Mena ©.

Cusco FC: Pedro Díaz: Marlon Ruidias, Aldair Fuentes, Carlos Gamarra, Álvaro Ampuero; Oswaldo Valenzuela, Carlos Diez; Nicolás Silva, Iván Colman; Lucas Colitto y Facundo Callejo.

Alianza Universidad vs Cusco FC: últimos resultados

26/10/2025 | UTC 3-2 Alianza Universidad – Clausura

14/10/2025 | Melgar 2-1 Alianza Universidad – Clausura

05/10/2025 | Alianza Universidad 2-1 Alianza Lima – Clausura