Atlético Grau vs. ADT: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido pendiente del Torneo Clausura 2025?

Señal de partido, Atlético Grau vs ADT por la liga peruana.
Señal de partido, Atlético Grau vs ADT por la liga peruana. | Fuente: RPP
Renzo Castillo Lazo

por Renzo Castillo Lazo

·

Consulta todos los detalles de lo que será el cotejo entre Atlético Grau y ADT en el Estadio Campeones del 36.

Atlético Grau vs. ADT se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO este fin de semana en el marco de la fecha 2 (pendiente) del Torneo Clausura 2025 de la Liga1 Te Apuesto.

Este duelo de Atlético Grau contra la tienda de ADT debió jugarse en el mes de julio, pero la Liga de Fútbol Profesional (LFP) indicó -por medio de un comunicado- su suspensión por problemas en el vuelo de parte del conjunto tarmeño. Es de esta manera que el cotejo fue reprogramado.

¿Cómo llegan Atlético Grau y ADT al partido pendiente por el Torneo Clausura 2025?

La escuadra de Atlético Grau viene de caer 1-0 a manos de Cienciano en su último cotejo, mientras que el elenco visitante llega de empatar a dos con Melgar.

¿Cuándo y dónde juegan Atlético Grau vs ADT en vivo por el Torneo Clausura 2025?

El partido está programado para este domingo 31 de julio en el Estadio Campeones del 36 (Piura). El recinto tiene una capacidad para 12,000 espectadores.

¿A qué hora juegan Atlético Grau vs ADT en vivo por el Torneo Clausura 2025?

  • En Perú, el partido entre Atlético Grau vs ADT comienza a las 3:00 p.m.
  • En Colombia, el partido entre Atlético Grau vs ADT comienza a las 3:00 p.m.
  • En Ecuador, el partido entre Atlético Grau vs ADT comienza a las 3:00 p.m.
  • En Bolivia, el partido entre Atlético Grau vs ADT comienza a las 4:00 p.m.
  • En Venezuela, el partido entre Atlético Grau vs ADT comienza a las 4:00 p.m.
  • En Chile, el partido entre Atlético Grau vs ADT comienza a las 4:00 p.m.
  • En Paraguay, el partido entre Atlético Grau vs ADT comienza a las 5:00 p.m.
  • En Argentina, el partido entre Atlético Grau vs ADT comienza a las 5:00 p.m.
  • En Uruguay, el partido entre Atlético Grau vs ADT comienza a las 5:00 p.m.
  • En Brasil, el partido entre Atlético Grau vs ADT comienza a las 5:00 p.m.

¿Qué canal transmite el Atlético Grau vs ADT en vivo por TV?

El partido de Atlético Grau contra ADT será transmitido por las señales de L1 Max y L1 Play. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Atlético Grau vs ADT: alineaciones posibles

Atlético Grau: Patricio Álvarez; Jeremy Rostaing, Rodrigo Tapia, Daniel Franco, José Bolívar; Rodrigo Vilca, Diego Soto, Rodrigo Vilca, Juan Garro; Paulo De La Cruz y Raúl Ruidíaz.

ADT: Carlos Grados; Gu Rum Choi ©, Jhair Soto, Gustavo Dulanto; Josué Alvino, Ademar Robles, Axel Moyano, Ángel Pérez; Joao Rojas; Mauro Da Luz y Hernán Rengifo.

