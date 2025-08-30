Palabra de crack: Marco Verratti, exfigura de Italia, pide que Pescara fiche a Gianluca Lapadula [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Gianluca Lapadula no pasa por un buen momento en el ascenso italiano, ya que no tiene continuidad con el Spezia. Pese a ello, el delantero peruano despierta el interés de otros elencos de la Serie B.

Por ejemplo, el Pescara -club en el que tiene pasado Gianluca Lapadula entre 2015/16- espera contar con sus servicios. Así lo remarcó Marco Verratti, exvolante de la Selección de Italia, campeón de la Eurocopa como 'azzurri' y quien es hincha del cuadro en mención. Este sábado asistió al partido contra Mantova y habló sobre el atacante nacional.

"El presidente acaba de decir que le gustaría traer a Lapadula de vuelta a Pescara. ¿Qué crees que hará?", fue lo que le preguntaron en un inicio a Verrati, quien también jugó en el PSG y actualmente es accionista del elenco italiano.

La palabra de Marco Verratti por Gianluca Lapadula. | Fuente: Reteb

Pescara y la conexión con Lapadula

Posteriormente, el mediocampista no tuvo problemas en responder por el internacional con la Selección Peruana.

"Sin duda que todos tenemos buenos recuerdos de Lapadula. Sigue siendo un grandísimo jugador. Si hay algo que podemos hacer para reforzar al equipo, ese es nuestro objetivo. Queremos ser primeros, así que, si podemos hacer algo, sin duda se haría", remarcó.

Además, indicó que espera que la dirigencia de Pescara haga el esfuerzo para fichar a Gianluca Lapadula.

"También hablo a menudo con él y sé lo que ha hecho por Pescara. Sigue muy unido al club y ya veremos en los últimos días del mercado de fichajes", sostuvo el volante de 32 años.

El presente de Gianluca Lapadula en Spezia

Para el partido ante Mantova, Gianluca Lapadula no fue considerado por el director técnico Luca D'Angelo. Por ejemplo, como titular no tiene acción desde el 13 de mayo.

"Está bien (sin lesiones), aunque no tenga los minutos necesarios. Sin embargo, está en el mercado de fichajes y estamos considerando no ponerlo en el banquillo", indicó el DT en conferencia de prensa la semana pasada.