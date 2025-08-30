Liverpool vs. Arsenal: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partidazo por la Premier League?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Liverpool vs. Arsenal se enfrentarán EN VIVO y EN DIRECTO este fin de semana en el marco de la fecha 3 de la Premier League 2024-25.

Una temporada más, Mikel Arteta tiene a las lesiones como el principal enemigo. Resulta que el elenco londinense del Arsenal cuenta con dos bajas seguras, Bukayo Saka y Kai Havertz, y la duda hasta última hora de Martin Odegaard.

El noruego se lesionó el hombro en la victoria por 5-0 contra el Leeds United y no se entrenó este viernes con el grupo, a la espera de una recuperación 'exprés' que le permita estar contra el Liverpool en condición de visitante. "No sabemos si va a poder estar. Aún no se ha entrenado", dijo el técnico 'gunner' en la previa.

Únete al Club FCC y gana premios todas las semanas ¡ÚNETE AL CLUB FCC AHORA! VIVE EXPERIENCIAS ÚNICAS Y EXCLUSIVAS. Gana camisetas oficiales, viajes internacionales, tours a estadios y mucho más. QUIERO UNIRME AL CLUB

¿Cómo llegan Liverpool y Arsenal a la fecha 3 de Premier League 2025?

Los 'reds' vienen de vencer 3-2 a Newcastle, mientras que el cuadro de Londres llega de golear 5-0 a Leeds United.

¿Cuándo y dónde juegan Liverpool vs Arsenal en vivo por la fecha 3 de Premier League 2025?

El partido está programado para el domingo 31 de agosto en Anfield. El recinto tiene una capacidad para 61,276 espectadores.

¿A qué hora juegan Liverpool vs Arsenal en vivo por la Premier League 2025?

En Perú , el partido Liverpool vs Arsenal comienza a las 10:30 a.m.

, el partido Liverpool vs Arsenal comienza a las 10:30 a.m. En Inglaterra , el partido Liverpool vs Arsenal comienza a las 4:30 p.m.

, el partido Liverpool vs Arsenal comienza a las 4:30 p.m. En Colombia, el partido Liverpool vs Arsenal comienza a las 10:30 a.m.

En Ecuador, el partido Liverpool vs Arsenal comienza a las 10:30 a.m.

En Chile, el partido Liverpool vs Arsenal comienza a las 11:30 a.m.

En Bolivia, el partido Liverpool vs Arsenal comienza a las 11:30 a.m.

En Venezuela, el partido Liverpool vs Arsenal comienza a las 11:30 a.m.

En Argentina, el partido Liverpool vs Arsenal comienza a las 12:30 p.m.

En Brasil, el partido Liverpool vs Arsenal comienza a las 12:30 p.m.

En Uruguay, el partido Liverpool vs Arsenal comienza a las 12:30 p.m.

En Paraguay, el partido Liverpool vs Arsenal comienza a las 12:30 p.m.

¿Dónde ver el Liverpool vs Arsenal en vivo por TV?

El partido de Liverpool contra Arsenal será transmitido por las señales de ESPN y Disney+. RPP.pe te lleva los goles y todas las incidencias.

Liverpool vs Arsenal: alineaciones probables

Liverpool: Alisson Becker; Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister, Wirtz; Salah, Gakpo y Ekitike.

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel Magalhaes, Calafiori; Odegaard, Zubimendi, Rice; Madueke, Gyokeres y Gabriel Martinelli.

